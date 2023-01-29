Kartonsan işçisi Erkan Baş’ı böyle karşıladı

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TİP Genel Başkanı ve aynı zamanda TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, bugün Dolphin AVM’de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda ‘Halk Buluşması’ adı altında Kocaelili vatandaşlarla buluşacak. Genel Başkan Erkan Baş gelmeden önce Kartonsan işçileri pankartlarla ve sloganlarla salona büyük bir coşku içerisinde girmesi dikkat çekti.