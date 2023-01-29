TİP Genel Başkanı ve aynı zamanda TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, bugün Dolphin AVM’de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda ‘Halk Buluşması’ adı altında Kocaelili vatandaşlarla buluşacak. Genel Başkan Erkan Baş gelmeden önce Kartonsan işçileri pankartlarla ve sloganlarla salona büyük bir coşku içerisinde girmesi dikkat çekti.
29 Oca 2023 - 14:30- Siyaset Güncelleme: 29 Oca 2023 - 14:33
Kartonsan işçisi Erkan Baş’ı böyle karşıladı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı karşılamaya gelen işçiler Yunus Emre Kültür Merkezine “Kartonsan işçisi direnişin simgesi” sloganıyla salona girmesi dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.