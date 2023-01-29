29 Oca 2023 - 14:30- Siyaset G: 29 Oca 2023 - 14:33

Kartonsan işçisi Erkan Baş’ı böyle karşıladı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı karşılamaya gelen işçiler Yunus Emre Kültür Merkezine “Kartonsan işçisi direnişin simgesi” sloganıyla salona girmesi dikkat çekti.

Dilara Polat
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TİP Genel Başkanı ve aynı zamanda TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, bugün Dolphin AVM’de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda ‘Halk Buluşması’ adı altında Kocaelili vatandaşlarla buluşacak. Genel Başkan Erkan Baş gelmeden önce Kartonsan işçileri pankartlarla ve sloganlarla salona büyük bir coşku içerisinde girmesi dikkat çekti.

29 Oca 2023 - 14:30 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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