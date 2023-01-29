29 Oca 2023 - 14:36- Asayiş G: 29 Oca 2023 - 14:39

Kauçuk boya fabrikasında yangın çıktı

Gebze ilçesinde kauçuk boya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kauçuk boya fabrikasında yangın çıktı mask
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İnönü Mahallesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7. Cadde'de kauçuk boya üretimi yapan fabrikanın yağ kazanında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, kazanda hasar oluştu.
# Olay, itfaiye

29 Oca 2023 - 14:36 - Asayiş

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