29 Oca 2023 - 15:29- Ekonomi G: 29 Oca 2023 - 15:43

Çin konsolosluğu duyurdu! 4 bin otomobil Derince Limanına doğru yola çıktı

Otomobil tedariğindeki aksaklıklar sebebiyle yavaşlama sebebiyle Türkiye pazarına gireceğini duyuran Çinli firmanın 4 bine yakın otomobil ile Derince limanına gelen gemisi paylaşıldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Çin konsolosluğu duyurdu! 4 bin otomobil Derince Limanına doğru yola çıktı mask
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Avrupa’da tedarik sorunları nedeniyle araç üretimi yavaşlamasıyla Çin üretimi ucuz otomobillerin talep arttı. Çinli şirketlerin Türkiye’ye ilgisi artıyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına üç farklı SUV modeliyle yeniden gireceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar bahar aylarında yapılacak. Çin Başkonsolosluğu da konuya ilişkin bir video yayınlayarak 4 bine yakın otomobilin Şangay’dan Türkiye'nin Derince limanına doğru yola çıktığını duyurdu.
# türkiye, Avrupa, otomobil, Araç

29 Oca 2023 - 15:29 - Ekonomi

Muhabir  Cihat Polat

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