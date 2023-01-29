Çin konsolosluğu duyurdu! 4 bin otomobil Derince Limanına doğru yola çıktı

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Avrupa’da tedarik sorunları nedeniyle araç üretimi yavaşlamasıyla Çin üretimi ucuz otomobillerin talep arttı. Çinli şirketlerin Türkiye’ye ilgisi artıyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına üç farklı SUV modeliyle yeniden gireceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar bahar aylarında yapılacak. Çin Başkonsolosluğu da konuya ilişkin bir video yayınlayarak 4 bine yakın otomobilin Şangay’dan Türkiye'nin Derince limanına doğru yola çıktığını duyurdu.