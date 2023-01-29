Avrupa’da tedarik sorunları nedeniyle araç üretimi yavaşlamasıyla Çin üretimi ucuz otomobillerin talep arttı. Çinli şirketlerin Türkiye’ye ilgisi artıyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına üç farklı SUV modeliyle yeniden gireceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar bahar aylarında yapılacak. Çin Başkonsolosluğu da konuya ilişkin bir video yayınlayarak 4 bine yakın otomobilin Şangay’dan Türkiye'nin Derince limanına doğru yola çıktığını duyurdu.
29 Oca 2023 - 15:29- Ekonomi Güncelleme: 29 Oca 2023 - 15:43
Çin konsolosluğu duyurdu! 4 bin otomobil Derince Limanına doğru yola çıktı
Otomobil tedariğindeki aksaklıklar sebebiyle yavaşlama sebebiyle Türkiye pazarına gireceğini duyuran Çinli firmanın 4 bine yakın otomobil ile Derince limanına gelen gemisi paylaşıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.