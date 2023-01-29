İşçiler’den Erkan Baş’a yelek!

TİP Genel Başkanı ve aynı zamanda TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, bugün saat 14.00’de Dolphin AVM’de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda ‘Halk Buluşması’ adı altında Kocaelili vatandaşlarla buluştu. Pograma Avrupa Birliği eski Bakanı Ali Haydar Konca, Eski CHP Milletvekilleri Bekir Yuradgül ve Hikmet Erenkaya, CHP İl SKM Başkanı Nazım Gençtürk, CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, HDP il Eş Başkanı Şehabettin Işık ve İzmit İlçe Başkanı Metin Fırat, CHP İl Eski Başkanı Keramettin Gençtürk, CHP’den milletvekili aday adayı olacaklarını duyuran Hülya Güreli Yolcubal ve Kardelen Beytaş, sendika yöneticileri, vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kartonsan İşçisi Mustafa Gürel grevlerinin 39’uncu gününde işverene seslendi. Gürel konuşmasının sonunda grevlerini TBMM’de gündeme getiren Erkan Baş’a teşekkür ederek ‘grev gözcüsü’ yeleğini hediye etti.

“BOŞUNA DEĞİL BİLİYORUZ”

Programda ilk olarak konuşan TİP Kocaeli İl Başkanı İsmail Göksu Kartonsan'ın direnen isçilerini selamladı. Göksu, “Kartonsan’ın inatçı grevcileri hoşgeldiniz. Duruşunuza, direnişinize selam olsun. Bu kentte bundan 50 yıl önce 15-16 Haziranlarda sermayenin acımasız çarkına, sar sendika ağalarına, iktidarın topuna-tankına karsı barikatları yıka yıka yürüyen Türkiye isçi sınıfının efsane savaşçılarına da selam olsun. Siz ki bir halkın, isçi sınıfının, güvendiğinde, inandığında yan yana, yana yana güneşe yürüdüğünü gösterdiniz bize. Sesiniz olanca ihtişamıyla gök kubbede yankılanıyor hala. O şanlı tarihe ve anılarınıza sonsuz saygılarımızla. Ülkemizin ve dünyanın neresinde zulme ve haksızlığa karsı bir direniş varsa, hiç kuskusuz yüreğimiz onlarla. Buradan hepsine selam olsun. Biliyoruz; Boşuna değil bu seslenişlerimiz. Kaybedilmiş yıllara dair serzenişlerimiz. İç çekişlerimiz, Hiç bıkmadan umut devşirmelerimiz. Ama en çok da inat edişlerimiz. Boşuna değil, biliyoruz” dedi.

“KABUL ETMİYORUZ”

Liman İşçisi Sinan Teksoy: “Sendika haklarının ellerinden alındığı insan onuruna yakışmayan çalışma şartları olan alanlardır limanlar. Karda, kışta, ayazda, deniz kenarında çalışan arkadaşlarımızın güvenliği ve sağlığı düşünülmeyen, çalışma şartlarını kabul etmiyoruz. Biz liman işçileri olarak ezilen bütün liman işçileri yoldaşlarımızı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

“BİRLİKTE YIKALIM BU DÜZENİ”

Programda konuşan kadın işçi Hande Kızıltuğ: “Erkek egemen bir toplumda çalışmaya başladım. Yüzlerce gemicinin içerisinde var olmaya çalıştım. Ben erkeklere göre iki kez daha mücadele etmeye çalıştım. Bu toplumsal eşitsizliğe izin vermek istemedim. Daha fazla emzirme saati istiyorum, ben kreş istiyorum, regl olduğumda çalışmak istemiyorum. Ben ezilenler için buradayım. Birlikte yıkalım bu düzeni diyorum” dedi.

YELEĞİNİ HEDİYE ETTİ

Kartonsan İşçisi Mustafa Gürel: “Bu kent sanayi şehri, işçi kenti. Bu büyüme kendi kendine mi oldu? İşçi size daha ne yapmalıydı? 39 gündür buradan işverene sesleniyoruz. Haklarımızı alana kadar asla direnmekten vazgeçmeyeceğiz. Bizi grev alanımızda ziyaret eden Kartonsan işçisi Türkiye’ye nasıl grev yapılır öğretiyor diyerek yeleğimizi giyip TBMM’ye çıkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a teşekkür ederim. Bu yeleği yüreği yetenler giyiyor sizde de mangal gibi bir yürek varmış başkanım” diyerek üzerindeki yeleği Baş’a hediye etti. TİP Genel Başkanı Erkan Baş hediyeden dolayı teşekkür ederek: “Önlüğü giydim fakat içimde önlüğün bende kalmasını istedim. Ama sendikanın malını istemeye utandım. Önlük bir şekilde bana geldi. Çok teşekkür ederim kalbimden geçen buydu” ifadelerine yer verdi.