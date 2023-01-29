Erkan Baş: “Erdoğan fotoğraflarını indireceğiz”

TİP Genel Başkanı ve aynı zamanda TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, bugün saat 14.00’de Dolphin AVM’de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda ‘Halk Buluşması’ adı altında Kocaelili vatandaşlarla buluştu. Pograma Avrupa Birliği eski Bakanı Ali Haydar Konca, Eski CHP Milletvekilleri Bekir Yuradgül ve Hikmet Erenkaya, CHP İl SKM Başkanı Nazım Gençtürk, CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, HDP il Eş Başkanı Şehabettin Işık ve İzmit İlçe Başkanı Metin Fırat, CHP'li Keramettin Gençtürk, CHP’den milletvekili aday adayı olacaklarını duyuran Hülya Güreli Yolcubal ve Kardelen Beytaş, sendika yöneticileri, vatandaşlar katıldı. Programda konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasını çok istediklerini dile getirip daha sonrasında Erdoğan’ı hem sandığa hem de tarihin çöplüğüne gömeceklerini dile getirerek. Bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını tüm devlet dairelerinden indireceklerini söyledi. Program sonunda ise işçilerle türkü eşliğinde şarkı söyledi.

ENES KARA’YI ANDI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, konuşmasının tamamında ise “TİP varlığının bir anlamı var. TİP gibi muhalefet ve direnmek diye bir şey var artık Türkiye’de bu önemli bir şey. Bunun dışında Enes Kara isimli bir kardeşimiz tarikat yurdunda kaldığı için canına kıydı. Hiç unutamıyorum sabah gündeme geldi saat iki oldu hiç kimse daha TBMM’de Enes Kara’nın katliamından söz etmedi. Ben olayı teyit ettikten sonra TBMM’ye olayı taşıdım. Daha sonra tüm Türkiye bunu konuşmaya başladı. TİP’in Türkiye’de böyle bir yeri var. Halkın dini duygularını kullananların siyaseti belirlemesine asla izin vermeyeceğiz. Biz özgür yurttaşların oyunu istiyoruz. Biz öyle ağanın emriyle verilecek oyun gerçek bir değeri olduğunu düşünmüyoruz. Eğer siyaset halkçı bir hale gelecekse bunu oluşturmak zorundayız.

“ERDOĞAN’IN ADAY OLMASINI ÇOK İSTERİZ”

Yakın zamanda yine AKP’nin başörtüsü anayasası teklifi gündeme geldi. Yüzde 80’i erkeklerden oluşan meclis kadınların nasıl giyineceğini kararlaştıracak. Bu akıl dışı bir şey. Tabi ki kabul etmedik. Halkın yüreğindekini çıkıp söylediğiniz zaman bu halkta bir karşılığını veriyor. Bizim sırrımız budur. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olmasını çok istiyoruz. Aday olsun biz sadece onu sandığa değil tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Erdoğan’ın da 12 Eylül Anayasasına evet dediğine eminim. Bu anayasa beni ne kadar bağlıyorsa Erdoğan’ı da o kadar bağlıyor. Kimse kendini akıllı sanmasın. Yok kardeşim bu memlekette sen istediğini yapamazsın. Ey YSK üyeleri bugün iktidar sizden diye yasalara aykırı kararlar alırsanız. Yarın iktidarlar değişir o zaman bugün işlediğiniz suçların cezasını da çekmek zorunda kalırsınız. Gözümüzün içine baka baka hukuksuzluk yapmaya çalışanlara direneceğiz.

“ERDOĞAN DÖNEMİ BİTTİ”

Tayyip Erdoğan dönemi bitti. Biz artık Türkiye’nin kurtuluşu için gün sayıyoruz. Tayyip Erdoğan’ı göndereceğiz ve bütün devlet dairelerine asılmış olan Erdoğan fotoğraflarını indirip halaylarla türkülerle gönderiyoruz. Elimizden gelen ne varsa daha fazlasını yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kocaeli’de sizlere söz veriyorum. Türkiye Erdoğan’dan kurtulacak nokta. Siyaset siyasetçilere bırakılmayacak kadar önemli bir partidir. Türkiye’de bugün iktidarın ve muhalefetin en çok tartıştığı sorunlar aslında halk arasında sorun çözüldü. Sabah akşam yukarda Kürt Türk kavgası yapıyorlar bu sorunları Türkiye halkı aştı. Ama siyasetçiler bu sorunları kaşıyarak koltuklarını korumaya çalışıyor.

“BEN ARTIK SARI SAÇLIM MAVİ GÖZLÜM ŞARKISINI SÖYLEMİYORUM”

Ben artık sarı saçlım mavi gözlüm şarkısını söylemiyorum. Yıllar önce geldi görevin yaptı. Tekrar geri getiremeyiz. Şimdi bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kocaelili işçi bir milletvekilini hak etmiyor mu? Millet işçi vekil patron, millet aç vekil gününü gün ediyor. Altılı masa devletin güvencesidir. Ama bizim bir de halkın güvencesine ihtiyacımız var. Bizim İstanbul Sözleşmesini koruyacak bir siyasi iktidara ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.