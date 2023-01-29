Muharrem İnce, yarın Kocaeli’ye geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ( CHP) istifa ettikten sonra kurduğu Memleket Partisi ile çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, Kocaeli’ye geliyor. Bugünü ve yarını ilimizde geçirecek olan Genel Başkan Muharrem İnce’nin iki günlük programı belirlendi. Darıca’da esnaf ziyareti ile güne başlayacak olan İnce, Gebze’de düzenleyeceği basın toplantısının ardından Kartepe ve İzmit’teki programlarında halkla buluşacak.
İKİNCİ GÜN DE YOĞUN
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yarın ise Derince’deki muhtarlar ve STK’larla buluşmasının ardından Körfez, Başiskele ve Gölcük’teki parti programlarına katılacak.
MUHARREM İNCE’NİN KOCAELİ PROGRAMI
30 OCAK PAZARTESİ
10.30 Darıca Çınaraltı Meydanında Halk Buluşması
12.00 Gebze’de basın toplantısı
13.00 Gebze Ticaret Odası ziyareti
14.00 Gebze Pazartesi Pazarı ziyareti
15.00 Gebze Güzeller OSB ziyareti
16.30 KartepeKöseköyesnaf ziyareti
17.15 İzmit Alikahya Halk Buluşması
31 OCAK SALI
10.30 Derince Muhtarlar ve STK’lar Buluşması
12.30 Derince Denizciler Caddesi esnaf ziyareti
14.00 Körfez Mimar Sinan Mahallesi esnaf ziyareti
14.30 Körfez STK Buluşması
16.30 Başiskele Kullar 4.Taşıyıcılar Kooperatifi ziyareti
18.00 Gölcük Anıtpark esnaf ziyareti
18.45 Gölcük Değirmendere esnaf ziyareti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.