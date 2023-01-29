Muharrem İnce, yarın Kocaeli’ye geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ( CHP) istifa ettikten sonra kurduğu Memleket Partisi ile çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, Kocaeli’ye geliyor. Bugünü ve yarını ilimizde geçirecek olan Genel Başkan Muharrem İnce’nin iki günlük programı belirlendi. Darıca’da esnaf ziyareti ile güne başlayacak olan İnce, Gebze’de düzenleyeceği basın toplantısının ardından Kartepe ve İzmit’teki programlarında halkla buluşacak.

İKİNCİ GÜN DE YOĞUN

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yarın ise Derince’deki muhtarlar ve STK’larla buluşmasının ardından Körfez, Başiskele ve Gölcük’teki parti programlarına katılacak.

MUHARREM İNCE’NİN KOCAELİ PROGRAMI

30 OCAK PAZARTESİ

10.30 Darıca Çınaraltı Meydanında Halk Buluşması

12.00 Gebze’de basın toplantısı

13.00 Gebze Ticaret Odası ziyareti

14.00 Gebze Pazartesi Pazarı ziyareti

15.00 Gebze Güzeller OSB ziyareti

16.30 KartepeKöseköyesnaf ziyareti

17.15 İzmit Alikahya Halk Buluşması

31 OCAK SALI

10.30 Derince Muhtarlar ve STK’lar Buluşması

12.30 Derince Denizciler Caddesi esnaf ziyareti

14.00 Körfez Mimar Sinan Mahallesi esnaf ziyareti

14.30 Körfez STK Buluşması

16.30 Başiskele Kullar 4.Taşıyıcılar Kooperatifi ziyareti

18.00 Gölcük Anıtpark esnaf ziyareti

18.45 Gölcük Değirmendere esnaf ziyareti