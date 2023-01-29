Vatandaş eti bayramdan bayrama tüketiyor!

Et ve Süt Kurumu da üreticilerden aldığı karkas et fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Böylece dana karkasın kilogram fiyatını 90 liradan 116 liraya yükseldi. Zamla birlikte birinci kalite büyükbaş kırmızı et ürünlerinde yaklaşık yüzde 29'luk artış gerçekleşti. Kasapçılardan aldığımız bilgiye göre bir kilo kıyma 200 TL oldu. Vatandaşlar ise artık kurban bayramından kurban bayramına et tüketebildiklerini ifade etti.
OY VERENLER DÜŞÜNSÜN DİYEREK TEPKİ VERDİ
Ticaret işiyle ilgilenen Yusuf Çapa: “Benim ekonomik durumum iyi bu iktidarı başa getirenler düşünsün etin fiyatını. Oy vermeselerdi daha çok zam gelsin. Sürekli zam gelsin bu millet bunu hakkediyor. 200 liraya kıyma mı olur? Ama hala oy versinler.”
“BİR TOP DONDURMA 6 LİRA”
Üniversite öğrencisi Zeynep Ağdaş: “Asgari ücretle geçinen vatandaşlar olarak bir ayda ancak bir kere et pişirebiliriz. Ayda bir anca tüketiliyor artık ülkenin geldiği ekonomik durum belli. Bir top dondurmaya 6 lira verdim. Et yemek önceliğimiz bile değil.”
“İNSANLAR YAŞAMAKTAN BIKTI”
Emekli Melek Öztüfek: “Kurban Bayramından kalan etleri bitirdik daha sonra da et almadık. Artık kurbandan kurbana et yiyoruz. Çocuklarım üniversite mezunu hala iş bulamadılar. İş yok insanlar artık yaşamaktan bıktı. Geleceği yok çünkü herkes farkında…”
“KURBANDAN KURBANA ET”
Emekli Muhammet Şentürk: “Kurban bayramından kurban bayramına et yiyoruz. Başka da tüketemiyoruz zaten. Nasıl geçineceksin emekli maaşıyla nasıl alacaksın et? Kilosu 200 lira olmuş hangi birine yetişeceğiz.”
ARALIK AYI FİYATLAR
• 1 kg Dana kuşbaşı: 150 TL
• 1 kg Dana pirzola: 195 TL
• 1 kg Dana antrikot: 225 TL
• 1 kg Dana kıyma: 160 TL
• 1 kg Dana but kasaplık et: 160 TL
• 1 kg Dana haşlamalık gerdan et: 100 TL
• 1 kg Dana bonfile et: 325 TL
• 1 kg Dana fırınlık kaburga et fiyat: 160 TL
• 1 kg Dana kemikli biftek et: 170 TL
• 1 kg Kuzu sotelik et: 185 TL
• 1 kg Kuzu Kavurmalık: 145 TL
• 1 kg kuzu but: 145 TL
OCAK AYI GÜNCEL FİYATLAR
Bütün kuzu: 165 TL
Kuzu Kol: 180 TL
Kuzu but: 190 TL
Kuzu külbastı: 250 TL
Kuzu gerdan: 170 TL
Kuzu şiş: 250 TL
Kuzu döş: 180 TL
Kuzu sırt: 250 TL
Dana kıyma: 200 TL
Kuşbaşı: 210 TL
Tranç: 230 TL
Biftek: 240 TL
Antirkot: 260 TL
Köfte: 190 TL
Sucuk: 210 TL
Kebap: 200 TL
Ciğer: 160 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.