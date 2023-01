Vatandaş eti bayramdan bayrama tüketiyor!

Et ve Süt Kurumu da üreticilerden aldığı karkas et fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Böylece dana karkasın kilogram fiyatını 90 liradan 116 liraya yükseldi. Zamla birlikte birinci kalite büyükbaş kırmızı et ürünlerinde yaklaşık yüzde 29'luk artış gerçekleşti. Kasapçılardan aldığımız bilgiye göre bir kilo kıyma 200 TL oldu. Vatandaşlar ise artık kurban bayramından kurban bayramına et tüketebildiklerini ifade etti.

OY VERENLER DÜŞÜNSÜN DİYEREK TEPKİ VERDİ

Ticaret işiyle ilgilenen Yusuf Çapa: “Benim ekonomik durumum iyi bu iktidarı başa getirenler düşünsün etin fiyatını. Oy vermeselerdi daha çok zam gelsin. Sürekli zam gelsin bu millet bunu hakkediyor. 200 liraya kıyma mı olur? Ama hala oy versinler.”

“BİR TOP DONDURMA 6 LİRA”

Üniversite öğrencisi Zeynep Ağdaş: “Asgari ücretle geçinen vatandaşlar olarak bir ayda ancak bir kere et pişirebiliriz. Ayda bir anca tüketiliyor artık ülkenin geldiği ekonomik durum belli. Bir top dondurmaya 6 lira verdim. Et yemek önceliğimiz bile değil.”

“İNSANLAR YAŞAMAKTAN BIKTI”

Emekli Melek Öztüfek: “Kurban Bayramından kalan etleri bitirdik daha sonra da et almadık. Artık kurbandan kurbana et yiyoruz. Çocuklarım üniversite mezunu hala iş bulamadılar. İş yok insanlar artık yaşamaktan bıktı. Geleceği yok çünkü herkes farkında…”

“KURBANDAN KURBANA ET”

Emekli Muhammet Şentürk: “Kurban bayramından kurban bayramına et yiyoruz. Başka da tüketemiyoruz zaten. Nasıl geçineceksin emekli maaşıyla nasıl alacaksın et? Kilosu 200 lira olmuş hangi birine yetişeceğiz.”

ARALIK AYI FİYATLAR

• 1 kg Dana kuşbaşı: 150 TL

• 1 kg Dana pirzola: 195 TL

• 1 kg Dana antrikot: 225 TL

• 1 kg Dana kıyma: 160 TL

• 1 kg Dana but kasaplık et: 160 TL

• 1 kg Dana haşlamalık gerdan et: 100 TL

• 1 kg Dana bonfile et: 325 TL

• 1 kg Dana fırınlık kaburga et fiyat: 160 TL

• 1 kg Dana kemikli biftek et: 170 TL

• 1 kg Kuzu sotelik et: 185 TL

• 1 kg Kuzu Kavurmalık: 145 TL

• 1 kg kuzu but: 145 TL

OCAK AYI GÜNCEL FİYATLAR

Bütün kuzu: 165 TL

Kuzu Kol: 180 TL

Kuzu but: 190 TL

Kuzu külbastı: 250 TL

Kuzu gerdan: 170 TL

Kuzu şiş: 250 TL

Kuzu döş: 180 TL

Kuzu sırt: 250 TL

Dana kıyma: 200 TL

Kuşbaşı: 210 TL

Tranç: 230 TL

Biftek: 240 TL

Antirkot: 260 TL

Köfte: 190 TL

Sucuk: 210 TL

Kebap: 200 TL

Ciğer: 160 TL