Sarkıntılık yaptığı öne sürülen kişi darbedildi

İsimleri henüz öğrenilemeyen 1'i kadın 3 kişi, yeğenlerine sarkıntılık yaptığını iddia ettikleri C.Y. ile Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.Y'yi darbeden grup, bu kişinin kaçmasını da önleyerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolü yapılan C.Y. ile diğer 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.