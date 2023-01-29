Sarkıntılık yaptığı öne sürülen kişi darbedildi

İsimleri henüz öğrenilemeyen 1'i kadın 3 kişi, yeğenlerine sarkıntılık yaptığını iddia ettikleri C.Y. ile Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.Y'yi darbeden grup, bu kişinin kaçmasını da önleyerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolü yapılan C.Y. ile diğer 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.