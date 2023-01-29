Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk gelin skandalında ilk duruşma yarın görülecek

Hiranur Vakfı’nın başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 kızını yaşındaki kızı ,H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 2004 yılında evlendirdiğine ilişkin iddia büyük infiale yol açmıştı. H.K.G.’nin çocuk yaşta evlendirilerek istismara maruz bırakıldığı suçlamalarına dair dava açan savcılık, yaşını büyük gösteren kemik yaşı raporu için de ayrı bir soruşturma başlattı.

DELİL OLARAK SES KAYDI VE FOTOĞRAFLARI SUNDU

İddianameye göre, müşteki H.K.G. 30 Kasım 2020’de savcılığa başvurdu ve başına gelenleri anlatarak şikâyetçi oldu. İddialarına ilişkin delil olarak ses kaydı ve fotoğrafları savcılığa sundu.

‘EVLİLER BÖYLE OYUN OYNARLAR AMA OYUN KİMSEYE SÖYLENMEZ’

H.K.G.’nin iddianamedeki ifadesine göre, babasının talebesi olan ve aynı zamanda karşı komşusu olan Kadir İstekli ile 6 yaşında ‘dini nikâhla evlendirildi.’ Nikâhı babası kıydı. Nikâh gününden iki gün sonra Kadir İstekli kendisine cinsel istismarda bulunarak bunu “oyun” gibi gösterdi. Bunu H.K.G. ifadesinde “Kadir İstekli bana evlendiğimizi, anne ve babamız nasıl evliyse öyle evli olduğumuzu söyledi. Cinsel eylemleriyle ile ilgili de ‘Evliler böyle oyun oynarlar ama oyun kimseye söylenmez’ sözleriyle ifade etti.

BENİM YERİME BAŞKA BİR KIZIN FİLMİ ÇEKİLDİ

H.K.G. 2012’de bu soruşturmanın kapatılmasına giden süreci şikâyetçi olduğu soruşturmada şöyle anlattı: “Babamın başkanı olduğu vakıfta çalışan M.E.M. ile hastaneye gittik. Film çekilmesi için sıra beklediğimiz sırada benim yerime başka bir kızın filmi çekildi. Benimle ilgili bir işlem yapılmadan hastaneden ayrıldık.” dedi.

‘NEDEN DAHA BÜYÜK BİRİNİ SOKTUNUZ AMA SAVCI İYİ YEDİ’

H.K.G. ifadelerinin devamında “Teste girecek kişinin 18 yaşında olması yeterliyken daha büyük biri teste sokulmuş. Bu yüzden Kadir İstekli, M.E.M.’ye kızarak ‘Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi’ dedi. Savcılık H.K.G.’nin kemik yaşını yanlış gösteren kişiler hakkında da “resmî belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İDDİANAMEYE GİREN SES KAYDI

H.K.G.’nin davaya sunduğu ses kaydında Kadir İstekli ile arasında geçen konuşmada ise şu ifadeler yer aldı:

H.K.G: “O zaman keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik, kesin mutlu olurduk biz ya değil mi?”

Kadir İstekli: “Yani orası öyle dediğin gibi de... Öyleydi, böyleydi, öyle olsaydı böyle olsaydı, olmuyor işte.”

* H.K.G.: “6 yaşında nikâhımız kıyılmayaydı, keşke babam ilişkiye izin vermeseydi, o zaman inan ki biz mutlu olurduk di mi? Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı.”

* Kadir: “Var mı yapacak bir şey sen söyle ya. Dönebiliyoz mu?”

* H.K.G.: “Ama telafi de olmuyor.”

* Kadir: “Şeysiz bir düşünce hani nasıl diyelim. Yani tam bir hatadır. Tamam demiyorum yani hatadır. Gerçekten düşüncesiz, psikoloji. Bilmeden yapılmış olan bir hareket. Yok oluru yok dediğin gibi. Hani ben kesinlikle bir hani olur tarafı, yani makul tarafını gözetmiyorum ya. Yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa, 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim, etmem.”

‘ZİNCİRLEME SALDIRI’ SUÇLAMASI

İddianamede savcı, Kadir İstekli “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “çocuğa nitelikli cinsel saldırı” ile yargılanması talep edilirken H.K.G.’nin annesi ve babasına da istismara göz yumdukları için “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan ceza istedi.