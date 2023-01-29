29 Oca 2023 - 22:35- Spor G: 29 Oca 2023 - 22:36

Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Lale Orta oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na (MHK) Lale Orta’nın getirildiğini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Lale Orta oldu mask

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Lale Orta’yı getirmiştir. Türkiye’nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK’nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Yeni Merkez Hakem Kurulu şöyle:

Başkan

Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler

Tolga Özkalfa

Ahmet İbanoğlu

Cemalettin Ali Kunak

Prof. Dr. Ali Kızılet

Süleyman Abay

Sadettin Güler

Aynur Aysun Akar

Hamza Mısır

# Kadın, türkiye, Futbol

29 Oca 2023 - 22:35 İHA İstanbul- Spor

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