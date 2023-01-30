30 Oca 2023 - 09:28- Spor G: 30 Oca 2023 - 09:38

Kağıtspor final'den kaldı: 48-62

Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Finalspor'a 48-62 mağlup oldu.
Kağıtspor final'den kaldı: 48-62 mask
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Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar **, Abdullah İlik **, Seda Esen **
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard ** 9, Hakan Şanlı * 3, Desure Tyrone Buie ** 7, Burak Can Dilmaç * 2, Cihan Amasyalı * 4, İbrahim Yıldırım * 3, Mert Ulutaş ** 8, Murat Erensoy * 2, Mete Tekçevik * 6, Eren Beyaz * 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Finalspor: Enes Tunç *, Şafak Edge ** 8, Faik Can Kaşıkçı * 4, Ömer Sancaklı ** 6, Alparslan Uruk *** 11, Mustafa Baştürk ** 3, Lace Darius Dejuan Dunn *** 14, Ozan Yılmaz *, Clint O'Brian Robinson *** 13, Hidayet Civan * 3
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 10-21 (Finalspor lehine)
Devre: 27-30 (Finalspor lehine)
3. Periyot: 36-48 (Finalspor lehine)
# polis

30 Oca 2023 - 09:28 - Spor

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