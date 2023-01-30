Kağıtspor final'den kaldı: 48-62

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar **, Abdullah İlik **, Seda Esen **
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard ** 9, Hakan Şanlı * 3, Desure Tyrone Buie ** 7, Burak Can Dilmaç * 2, Cihan Amasyalı * 4, İbrahim Yıldırım * 3, Mert Ulutaş ** 8, Murat Erensoy * 2, Mete Tekçevik * 6, Eren Beyaz * 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Finalspor: Enes Tunç *, Şafak Edge ** 8, Faik Can Kaşıkçı * 4, Ömer Sancaklı ** 6, Alparslan Uruk *** 11, Mustafa Baştürk ** 3, Lace Darius Dejuan Dunn *** 14, Ozan Yılmaz *, Clint O'Brian Robinson *** 13, Hidayet Civan * 3
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 10-21 (Finalspor lehine)
Devre: 27-30 (Finalspor lehine)
3. Periyot: 36-48 (Finalspor lehine)
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.