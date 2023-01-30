Osmaniye'de Kocaeli fırtınası

27 Ocak'ta Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda başlayan 67 ilden kadın ve erkek 914 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular, dereceye girerek milli takıma seçilmek için ter döktü. Şampiyonada Kocaelili judocular 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı. 4 altın 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde eden Konyalı judocular ikinciliği, 3 altın ve 3 bronz madalya ile Sakarya üçüncülüğü elde etti.

Düzenlenen final müsabakalarıyla sona eren şampiyona sonucu kadınlar da 70 kiloda Tuana Gülenay, +70 kiloda ise Kevser Dilbirliği birinci oldu. Erkeklerde ise 81 kiloda Emir Selim, 90 kiloda Atilla Dinç ve +90 kiloda Mahmutcan Maden, şampiyon oldu. Osmaniye'yi temsil eden Zeynep Çağlar Türkiye 3'üncüsü , Sefa Tunç ise Türkiye 7'incisi oldu. Dereceye giren sporcular, madalyayla ödüllendirildi.