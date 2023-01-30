Osmaniye'de Kocaeli fırtınası

27 Ocak'ta Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda başlayan 67 ilden kadın ve erkek 914 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular, dereceye girerek milli takıma seçilmek için ter döktü. Şampiyonada Kocaelili judocular 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı. 4 altın 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde eden Konyalı judocular ikinciliği, 3 altın ve 3 bronz madalya ile Sakarya üçüncülüğü elde etti.
Düzenlenen final müsabakalarıyla sona eren şampiyona sonucu kadınlar da 70 kiloda Tuana Gülenay, +70 kiloda ise Kevser Dilbirliği birinci oldu. Erkeklerde ise 81 kiloda Emir Selim, 90 kiloda Atilla Dinç ve +90 kiloda Mahmutcan Maden, şampiyon oldu. Osmaniye'yi temsil eden Zeynep Çağlar Türkiye 3'üncüsü , Sefa Tunç ise Türkiye 7'incisi oldu. Dereceye giren sporcular, madalyayla ödüllendirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.