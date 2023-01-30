EYT'de kritik gün bugün!

Milyonları ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin teklif, artık Meclis'e geliyor. Geçen hafta AKP grubunda imzaya açılan EYT teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenleme, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayacak. Kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılı bulunması da şartlar arasında olacak.

Teklif ilk olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin şubat ayında yasalaşması bekleniyor.

MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak.

Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak. (CUMHURİYET)