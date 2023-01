Büyükakın, “Motivasyonumuz tam, hedefimiz belli”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısına eşi Figen Büyükakın ile birlikte katıldı. Toplantıya Kocaeli Milletvekili ve AKP MKYK Üyesi Emine Zeybek, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Kocaeli’nin Kadın Muhtarları ve Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapılan toplantıda, sahada yapılacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerinde yapıldığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Motivasyonumuz tam, hedefimiz bellidir. 2023 seçimlerinden milletimizin desteğiyle zaferle çıkacağız. Cumhurbaşkanımız bir kez daha seçilerek ülkemize hizmet etmeye devam edecek” dedi.

“BU GÖREVLER HALKIMIZA HİZMET ETME YERİDİR”

AKP Kocaeli İl Kadın Kollarının düzenlediği toplantı sonrası değerlendirmelerine devam eden Başkan Büyükakın, “Eser ve hizmet siyasetimizin gereğini yapmak için yoğun biçimde çalışıyoruz. Halkımızın belediyemizden talepleri oluyor. İşte bu talepleri çok iyi değerlendiriyor, önceliklerine göre gereğini yapıyoruz. Bu görevler halkımıza hizmet etme yeridir. Herkesin başkanı olarak Kocaeli’de ki tüm vatandaşlarıma hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin en önemli itici gücü teşkilatlarımızdır, kadın kollarımızdır” şeklinde konuştu.

“HALKIMIZ BİZİ HİZMETİMİZLE DEĞERLENDİRECEK”

AKP İl Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği değerlendirme ve istişare toplantısında katılan teşkilat üyelerinin sorularına ve görüşlerine de yer verildi. 2023 Seçimlerine giderken neler yapılması gerektiğinin de altı çizildi. Toplantı sonrası yaptığı değerlendirmeye, “Bu seçimde yine fark yaratacak Kadın Kollarımızdır” diyen Başkan Büyükakın, “AK Parti, kuruluşundan bugüne kadar hep kadınlarımıza değer vermiştir ve onların her zaman siyasetin içinde olmalarının gerekliliğini savunmuştur. Bugün ve her daim Kadın Kollarımızın bizimle paylaştığı düşüncelere çok kıymet verdik, vermeye devam edeceğiz. Şehrimizin her sokağına ulaşmak için büyük bir gayret gösterirken, bize en büyük desteği teşkilatımız veriyor. Tabi şehrimize ve ülkemize yıllardır hizmet ederken en büyük ilhamı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan alıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.