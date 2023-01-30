30 Oca 2023 - 10:55- Asayiş G: 30 Oca 2023 - 10:58

Murat Yavuz'un acı günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Murat Yavuz'un babaannesi hayatını kaybetti
Murat Yavuz'un acı günü mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Murat Yavuz'un Babaannesi Ayşe Yavuz yaşamını yitirdi. Uzun zamandır hastanede tedavi gören Yavuz'un vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii'nden kaldırılacak.

Murat Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Eski Ferhadiye Köyü sakinlerinden, Şükrü, Halil, Mehmet Yavuz’un anneleri, Babaannem Ayşe Yavuz vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii'nden kaldırılarak Eski Ferhadiye Köy Mezarlığı'na defnedilecektir. Dost ve akrabalarımıza duyurulur” dedi.
# Büyükşehir Belediyesi

30 Oca 2023 - 10:55 - Asayiş

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