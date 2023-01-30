Murat Yavuz'un acı günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Murat Yavuz'un Babaannesi Ayşe Yavuz yaşamını yitirdi. Uzun zamandır hastanede tedavi gören Yavuz'un vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii'nden kaldırılacak.
Murat Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
“Eski Ferhadiye Köyü sakinlerinden, Şükrü, Halil, Mehmet Yavuz’un anneleri, Babaannem Ayşe Yavuz vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii'nden kaldırılarak Eski Ferhadiye Köy Mezarlığı'na defnedilecektir. Dost ve akrabalarımıza duyurulur” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.