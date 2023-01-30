AKP’de temayül başladı

TALUS VE ÇOKAN

Partililer devam eden temayül yoklaması sırasında mevcut yönetimdeki isimleri değerlendirecek. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak yeni isim atanana il başkan vekilliğini yürütecek olan Dr. Şahin Talus’un yanı sıra teşkilat başkanı Halit Çokan gibi güçlü partililerin isimlerinin başkanlık için geçtiği biliniyor. Ayrıca meclis üyesi ve eski il gençlik kolları başkanı olan, ayrıca Fikri Işık’a yakınlığı ile bilinen Emre Kahraman da gündeme gelen bir diğer isim olarak dikkat çekiyor.