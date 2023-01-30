30 Oca 2023 - 10:59- Siyaset G: 30 Oca 2023 - 11:46

AKP’de temayül başladı

AKP’de Mehmet Ellibeş’in milletvekili adaylığı için istifasının ardından yeni il başkanının belirlenmesi amacı ile parti içi çalışmalar başladı. Partide yeni başkanın belirlenmesi amacı ile temayül yoklaması bugün gerçekleşiyor. İl binasında başlayan temayülde mevcut il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimleri, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile ilçelerden ana kademe, gençlik ve kadın kolları yönetimlerinin oy kullanma işlemi başladı.
AKP’de temayül başladı mask
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TALUS VE ÇOKAN

Partililer devam eden temayül yoklaması sırasında mevcut yönetimdeki isimleri değerlendirecek. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak yeni isim atanana il başkan vekilliğini yürütecek olan Dr. Şahin Talus’un yanı sıra teşkilat başkanı Halit Çokan gibi güçlü partililerin isimlerinin başkanlık için geçtiği biliniyor. Ayrıca meclis üyesi ve eski il gençlik kolları başkanı olan, ayrıca Fikri Işık’a yakınlığı ile bilinen Emre Kahraman da gündeme gelen bir diğer isim olarak dikkat çekiyor.

30 Oca 2023 - 10:59 - Siyaset

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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