Hülagü, hemşehrileri ile buluştu

Kentimizin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde vakıf üyelerinin katılımı ile istişare toplantısını gerçekleştirdi. Körfez Tütünçiftlik sahilinde bulunan Nazende Kafe & Restoran’da düzenlenen buluşmanın özel bir konuğu vardı.

SADETTİN HÜLAGÜ DE TOPLANTIYA KATILDI

Aynı zamanda Erzurumlular Vakfı Danışma Kurulu Başkanlığını da yürüten ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğündeki görev süresini tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK Üyesi olarak atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, istişare toplantısında hemşehrileri ile bir araya geldi.

“BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ”

Vakıf Başkanı Ahmet Önal ve yönetiminin ev sahipliğindeki toplantıya Prof. Hülagü’nün yanı sıra Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Halis, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Öğretim Üyesi Dr. Yıldırım Karadeniz, KOÜ Öğretim Görevlisi Sinan Taşkan, Erzurumlular Vakfı Kurucu Başkanı Azmi Cihat Hatipoğlu, Ergaz AŞ Genel Müdürü Abubekir Yağız, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yağız, Barış Tercüme firmasının sahibi Cemal Barış, Dr. Mehmet Yılmaz, eski Tapu Müdürü Cuma Karaderi, emekli Valilik Özel Kalem Müdürü Erhan Dündar, Önal Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Önal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Taha Hülagü, Mütevelli Heyeti Üyesi Zekeriya Tiryaki, iş insanları Mehmet Zeki Gedikoğlu, Erkan Peksoy, Zeki Öztürk, Gölcük Erzurumlular Derneği Başkanı Müdeher Özçelebi, Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği Başkanı Zülküf Eta, Körfez Çat İlçesi Civar Köyleri Derneği Başkanı Selami Laçin, Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelik, Dilovası Erzurum Horasanlılar Derneği Başkanı Yavuz Yılmaz, Erzurumspor Taraftarlar Derneği Başkanı İlhami Balgay, Körfez Tütünçiftlik Erzurumlular Derneği Başkanı Muhammet Gençosman, emekli Akbank Müdürü Selahattin Basten, hukukçular; Av. Dilara Turan, Av. Alper Erdal, Av. Taha Aydın, Av. Mecid Gedikoğlu, Erzurum derneklerinden temsilciler, danışma kurulu üyeleri, sanayiciler ve çok sayıda davetli Erzurumlu katıldı.

“HOCAMIZ BİZİM DEĞERİMİZDİR”

Toplantının açılışında konuşan Vakıf Başkanı Ahmet Önal, aralarında bulunan Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün kendileri için bir değer olduğunu söyledi. Hülagü’nün vakıflarına geçmiş dönemde önemli katkılar sunduğunu hatırlatan Önal, “Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün Erzurumluları ayakta tutan vakıf, federasyon ve dernek başkanlarımız mihenk taşlarıdır. Bu tür toplantılar ortaya koymaktadır ki dernek başkanlarımız bu işin çimentosudur, mutlaka oluşumların içinde olmalarını diliyoruz.

“DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Toplantımızda vakfımızın istişaserini yapıyoruz. Sayın Başdanışmanımızı, hocamızı hemşehrileri olarak sahiplenmek, yanında olduğumuzu perçinlemek adına bir araya geldik. Bizler tüm hemşehrileri ile hocamızla birlikteyiz. Bizler değerlerimizin önünde, arkasında, sağında ve solunda olmalıyız. Erzurumluysak yan yana olacağız, diz dize olacağız, gönül gönüle olacağız.

“BABAYİĞİTLER GELSİN”

Erzurumlu hemşehrilerimiz her zaman devletinin, aziz milletinin yanındadır. Doğru olandan asla şaşmayız. Dadaşlar olarak devletimizin gücüne güç katmak, güç katan kimse onun yanında yer almak görevdir diyoruz. Bunu yaparken de Kocaeli siyasetinde mutlaka temsiliyet sahibi olmak ister istemez bir beklentidir ve talep edilir. Erzurumluların bir yerlerde olmasını istiyoruz. İlimizde ‘Ben de varım’ diyen babayiğitlere ihtiyacımız var. Gelsinler, biz kendilerinin tanıtımını ve kamuoyuna duyurmasını yaparız” dedi.

ASKER KÖKENLİ BAŞDANIŞMAN

Önal’ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise, hemşehrileri ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak geçmiş yıllarda ve özellikle 28 Şubat döneminde yaşadıklarının kitap bile olabileceğini kaydeden Hülagü, “Şimdiki genç kuşak geçmişte yaşananları bilmiyor” dedi.

“YENİDEN DİZ ÇÖKTÜRMEK İSTİYORLAR”

Hülagü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “90’lı yılların zorluğunu, 28 Şubat dönemini bizler yaşadık. Genç kuşak bunları bilmiyorlar. Zor yollardan geçtik. Necip Fazıl diyor ya; ‘Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya’ diye. Sakarya, yani ülkemiz bugün ayağa kalktı ama yeniden diz çöktürmek istiyorlar. İnşallah buna izin vermeyeceğiz.

“EN ASİL MİLLET BİZİMKİ”

Benim Avrupa’da gitmediğim ülke kalmadı. ABD’de 2 yıl, sonra Japonya’da çalıştım. Dünyanın her tarafını gezdim, şunu çok iyi anladım ki; bizim milletimiz kadar asil bir millet daha yok. Vatan sevgisiyle, bayrak ve insan sevgisinin bu kadar yüksek olduğu başka bir yer görmedim. O yüzden böylesine asil milletin evladı olduğumuz için Allah’a ne kadar şükretsek azdır.

“GÖREV VERİLİR, YAPARSIN”

Bana bugüne kadar birçok görev verildi. Ancak hiçbirine şahsi olarak talip olmadım. Bize ne vazife verildiyse, ülkemiz ve milletimiz için yerine getirdik. Biz biliyoruz ki insanlara hizmet; Allah’a hizmettir. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Devletimiz için görev verilmişse ben bu işi yapmam diyemezsin. Görev verilir yaparsın.

“BİRLİĞİMİZİ SAĞLAMALIYIZ”

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Birliğimizi sağlamak zorundayız. Bugünler bir araya gelmemiz ve ayrılmamamız gereken günler. Devletimiz çok büyük bir atılım içinde. Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 20’den yüzde 80’e yükseldi. Bu onur verici bir durum. Karadeniz gazının çıkarılmış olması bir devletin var olma sürecidir. ‘Orada ne işimiz var?’ denilen Doğu Akdeniz’de Libya ile anlaşmalarımız ortada. O bölgede çok ciddi gaz rezervi var. Allah bu milletini seviyor.

“HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ”

Karadeniz’deki gazı tespit edip çıkarılmasını sağlayan gemilerin tanesi 1-2 milyar dolar. O gemiler bir günde yapılacak gemiler değil. Karadeniz’de gaz olduğunu bilseler o gemileri sattırmazlardı. Hepimiz aynı gemideyiz, bu geminin rotası belli. Hatalar olur, yanlışlar olur, önemli olan istikametin değişmemesidir. Devletimize bizler pazara değil, mezara kadar sahip çıkacağız” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Erzurumlular Vakfı’nın Danışma Kurulu toplantısı dilek, temenni ve soru-cevap bölümü ile devam etti.