DERİNCE KAZANAMIYOR

PLAY-OFF’U TEHLİKEYE ATIYOR

Derince Play-Off’u tehlikeye atıyor. Sarı Lacivertliler ikinci yarının ilk üç maçında kaybetmedi ancak iki beraberlik ve sadece 1 galibiyetle, 2.Lig şansını elinin tersiyle itti. Karşıyaka, Konya’yı 2-0 yenerek arayı 2 puan daha açarken, Kelkit deplasmanından da 0-0 ile berabere dönen Belediye Derince’nin tek tesellisi, Kütahya’nın da berabere kalmış olması. Böylece yakalanmadı, ancak üst sıralarla da arayı açtı, bir anlamda fırsat kaçırdı. Karşıyaka maçından sonra Kelkit maçında da galibiyet alamayan Derince cepten yedi.

NEVŞEHİR İKİSİNİ DE YAKALADI

Bu arada Kütahya ve Derince’nin berabere kalmasını iyi değerlendiren Nevşehir Belediye, Yomra deplasmanında tek golle 3 puan alırken, adeta 9 puanlık kazanç sağladı. Nevşehir ekibi Play-Off’a 2 puan daha yaklaştı. Derince 34 puana yükselirken, Play-Off alt sınırında bulunan Kütahya ile bir alttaki Nevşehir 33 puanla eşitlendi. Sarı Lacivertliler pazar günü, yaralı Yomra takımını konuk edecek ve yeni bir galibiyet serisine başlamak zorunda olacak. Bir beraberlik dahi, bulunduğu konumu tehlikeye atacak. Çalışmalar bugün yeniden başlayacak. Maç pazar günü Derince Stadı’nda oynanacak ve 14.00’te başlayacak.