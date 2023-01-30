Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 6 kategoride 167 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen mücadelelerde sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü. Müsabakaların ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.
30 Oca 2023 - 11:43- Spor Güncelleme: 30 Oca 2023 - 11:45
Masa Tenisi Turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Gölcük ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, 6 kategoride 167 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.