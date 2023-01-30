Masa Tenisi Turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 6 kategoride 167 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen mücadelelerde sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü. Müsabakaların ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.