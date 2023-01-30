30 Oca 2023 - 11:46- Spor G: 30 Oca 2023 - 11:49

DARICA NE YAPTIN?

2.yarıyla birlikte yükseliş trendine giren ve şaşırtıcı sonuçlar alan Darıca, seri yapması beklenen maçta, iç sahada Ofspor ile 1-1 berabere kalarak, son dakikada yediği golle 2 puan birden kaçırdı
DARICA NE YAPTIN? mask
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KRİTİK BİR KAYIP

Yeni yönetim ve transferlerle ikinci yarıya hızlı giren Darıca. Bayrampaşa iç saha ve lider karaman deplasman galibiyetleriyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Çınaraltı, rahat kazanıp, Play-Off’a yaklaşacağı maçta, Ofspor karşısında son dakikada yediği golle 2 puanı birden elinin tersiyle itti. Sarı Yeşilliler, Pazar günü zirveyle arasında sadece 2 puan bulunan Iğdır takımına konuk olacak. Maç 14.00’te başlayacak. Takım bugün çalışmalara yeniden başlıyor.
# Darıca, takım

30 Oca 2023 - 11:46 - Spor

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