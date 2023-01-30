DARICA NE YAPTIN?

KRİTİK BİR KAYIP
Yeni yönetim ve transferlerle ikinci yarıya hızlı giren Darıca. Bayrampaşa iç saha ve lider karaman deplasman galibiyetleriyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Çınaraltı, rahat kazanıp, Play-Off’a yaklaşacağı maçta, Ofspor karşısında son dakikada yediği golle 2 puanı birden elinin tersiyle itti. Sarı Yeşilliler, Pazar günü zirveyle arasında sadece 2 puan bulunan Iğdır takımına konuk olacak. Maç 14.00’te başlayacak. Takım bugün çalışmalara yeniden başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.