30 Oca 2023 - 11:48- Gündem G: 30 Oca 2023 - 11:51

Körfez’deki su kesintisi isyan ettirdi

Körfez ilçede bazı merkezi mahallelerde tam 48 saattir su kesintisi yaşanıyor. İSU Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorunun çözümü için gece gündüz çalışıyor. Kurumdan yapılan açıklamada, Körfez’deki ana isale hattı üzerinde arızanın meydana geldiği, sorunun çözümü için çalışıldığı belirtildi.
Körfez’deki su kesintisi isyan ettirdi mask
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8 MAHALLEDE KESİNTİ

Arıza nedeniyle ilçenin merkezi bölgeleri olan Yeniyalı, Esentepe, Kuzey, Yavuz Sultan Selim, Çamlıtepe, Barbaros, Güney ve Fatih mahallelerinde su kesintisinin devam ettiği vurgulandı. İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından gece 22.00 sularında evlere suyun verilmesi bekleniyor.

30 Oca 2023 - 11:48 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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