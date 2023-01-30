30 Oca 2023 - 11:51- Siyaset G: 30 Oca 2023 - 12:01

CHP’den kesinti tepkisi!

Körfez ilçede meydana gelen ve 8 mahallede halkın mağduriyet yaşamasına sebep olan su kesintisi CHP’nin de gündemindeydi. CHP İl Başkanı Bülent Sarı, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yaşananlara tepki gösterdi. Sarı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
CHP’den kesinti tepkisi! mask
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“TANKERLE SU DAĞITACAKLAR”

“2021 yılına girerken 48 saatlik su kesintisi yapan, pişkince ‘Ayağınızın altına servet yatırdık’ diye kenti afişe boğanların Körfez ilçesindeki beceriksizliğiyle yeni döşenen su hatları patladı. Vatandaş 2 gündür susuz. Tanker ile su dağıtacaklar. Yıl 2023”

30 Oca 2023 - 11:51 - Siyaset

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