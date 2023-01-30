30 Oca 2023 - 11:51- Siyaset

CHP’den kesinti tepkisi!

Körfez ilçede meydana gelen ve 8 mahallede halkın mağduriyet yaşamasına sebep olan su kesintisi CHP’nin de gündemindeydi. CHP İl Başkanı Bülent Sarı, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yaşananlara tepki gösterdi. Sarı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: