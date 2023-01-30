Demirbaş ilçe başkanlarıyla buluştu

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İl Başkan Vekili Yaşar Arslan, İl Sekreteri Enes Emengen, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dursun Ali Furunci ve ilçe başkanları katılım gösterdi.

MEŞALELER EŞLİĞİNDE KARŞILAMA

MHP Darıca İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım ev sahipliğinde düzenlenen istişare programı, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş'ın meşaleler eşliğinde karşılama töreniyle başladı.

"MİLLETİMİZE GÜVENİMİZ TAM”

İlçe istişare toplantısında 2023 genel seçimlerine MHP Teşkilatı olarak hazır olduklarını söyleyen Başkan Demirbaş, "MHP Kocaeli Teşkilatları tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu zamana kadar nasıl sahada çalışıyor, hane hane dolaşarak dokunmadığımız kalp kalmıyorsa aynı şekilde daha da güçlü bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Genel seçimlere hazırız çünkü teşkilatımıza ve milletimize güvenimiz tam.

“BİRLİKTE OLUR”

Özverili çalışmaları, gece gündüz demeden Cumhur İttifakı için harcadıkları emekleri ve 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonu hedefine hızlı adımlarla kenetlenerek ulaşabilmek adına mücadelelerini sürdüren değerli başkanlarıma ve teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Liderimizin de söylediği gibi 'Elbette olur birlikte olur'. Aldığımız kararlar Kocaelimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.