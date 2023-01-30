İSU o mahalleye tanker yolladı

8 MAHALLEDE KESİNTİ
Arıza nedeniyle ilçenin merkezi bölgeleri olan Yeniyalı, Esentepe, Kuzey, Yavuz Sultan Selim, Çamlıtepe, Barbaros, Güney ve Fatih mahallelerinde su kesintisinin devam ettiği vurgulandı. İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından gece 22.00 sularında evlere suyun verilmesi bekleniyor.
İSU TANKER İLE SU VERECEK
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 28 Ocak'tan bu yana devam eden su kesintilerine karşılık mahalle sakinlerine tankerle su verileceğini duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.