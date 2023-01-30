30 Oca 2023 - 15:42- Gündem

İSU o mahalleye tanker yolladı

Körfez ilçede bazı merkezi mahallelerde tam 48 saattir su kesintisi yaşanıyor. İSU Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorunun çözümü için gece gündüz çalışıyor. Kurumdan yapılan açıklamada, Körfez’deki ana isale hattı üzerinde arızanın meydana geldiği, sorunun çözümü için çalışıldığı belirtildi.