VakıfBank’tan ‘FİDE Paketi’

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, “FİDE ile VakıfBanklılara hızlı, esnek ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. FİDE ile müşterilerimiz masrafsız ve kendilerine özel bankacılık ürün ve hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilecekler” dedi. Yapılan açıklamaya göre, kampanyadan, ilk defa VakıfBank müşterisi olan ve perakende bankacılık segmentkriteri koşullarını karşılayan ticari faaliyeti olan gerçek ve tüzel kişi müşterileri bir yıl boyunca faydalanabiliyor.
BANKACILIK İŞLEMLERİ
Banka, küçük işletmelere yönelik hayata geçirdiği FİDE ile çeşitli bankacılık ürünlerinde masraf muafiyetleri tanımlıyor. FİDE Paketi’nde EFT, havale gibi bankacılık işlemlerini masrafsız gerçekleştiren VakıfBanklılar ayrıca uygun komisyonlu POS, rekabetçi oranlı mevduat faizleri, ücretsiz çek karnesi ve kendilerine özel oluşturulan hazır kredi limitlerinden de yararlanabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.