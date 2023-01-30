30 Oca 2023 - 16:33- Ekonomi G: 30 Oca 2023 - 16:37

VakıfBank’tan ‘FİDE Paketi’

VakıfBank, çeşitli bankacılık masraf muafiyetleri ile hazır kredileri içeren Finansal Dost Eli (FİDE) Paketi’ni müşterilerinin kullanımına sundu.
VakıfBank’tan ‘FİDE Paketi’ mask

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, “FİDE ile VakıfBanklılara hızlı, esnek ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. FİDE ile müşterilerimiz masrafsız ve kendilerine özel bankacılık ürün ve hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilecekler” dedi. Yapılan açıklamaya göre, kampanyadan, ilk defa VakıfBank müşterisi olan ve perakende bankacılık segmentkriteri koşullarını karşılayan ticari faaliyeti olan gerçek ve tüzel kişi müşterileri bir yıl boyunca faydalanabiliyor.

BANKACILIK İŞLEMLERİ

Banka, küçük işletmelere yönelik hayata geçirdiği FİDE ile çeşitli bankacılık ürünlerinde masraf muafiyetleri tanımlıyor. FİDE Paketi’nde EFT, havale gibi bankacılık işlemlerini masrafsız gerçekleştiren VakıfBanklılar ayrıca uygun komisyonlu POS, rekabetçi oranlı mevduat faizleri, ücretsiz çek karnesi ve kendilerine özel oluşturulan hazır kredi limitlerinden de yararlanabiliyor.

30 Oca 2023 - 16:33 - Ekonomi

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