İzmit'in yakından tanıdığı merhume Esen Karaçetin’in eşi, Beste Hoşses’in babası, Selçuk Karaçetin ve merhume Gülşen Karan’ın kardeşleri, eski esnaflardan, Yavuz Karaçetin (69) vefat etti. Karaçetin'in cenazesi yarın öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırıldıktan sonra, Bağçeşme Mezarlığına defnedilecek.
30 Oca 2023 - 16:37- Asayiş Güncelleme: 30 Oca 2023 - 16:44
Yavuz Karaçetin hayatını kaybetti
İzmit'in tanınan isimlerinden eski esnaf Yavuz Karaçetin vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.