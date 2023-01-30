30 Oca 2023 - 16:37- Asayiş G: 30 Oca 2023 - 16:44

Yavuz Karaçetin hayatını kaybetti

İzmit'in tanınan isimlerinden eski esnaf Yavuz Karaçetin vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yavuz Karaçetin hayatını kaybetti mask

İzmit'in yakından tanıdığı merhume Esen Karaçetin’in eşi, Beste Hoşses’in babası, Selçuk Karaçetin ve merhume Gülşen Karan’ın kardeşleri, eski esnaflardan, Yavuz Karaçetin (69) vefat etti. Karaçetin'in cenazesi yarın öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırıldıktan sonra, Bağçeşme Mezarlığına defnedilecek.

30 Oca 2023 - 16:37 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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