6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in yargılandığı davanın duruşmasının kapalı yapılmasına ve yayın yasağı getirilmesine karar verildi. Davaya müdahil olmak isteyen dernek ve baroların talepleri reddedildi.
30 Oca 2023 - 16:54- Asayiş Güncelleme: 30 Oca 2023 - 17:28
Çocuk gelin davasına yayın yasağı getirildi
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada dernek ve baroların katılım talepleri reddedilirken davaya yayın yasağı getirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.