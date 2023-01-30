Çocuk gelin davasına yayın yasağı getirildi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in yargılandığı davanın duruşmasının kapalı yapılmasına ve yayın yasağı getirilmesine karar verildi. Davaya müdahil olmak isteyen dernek ve baroların talepleri reddedildi.