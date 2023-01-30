30 Oca 2023 - 16:54- Asayiş G: 30 Oca 2023 - 17:28

Çocuk gelin davasına yayın yasağı getirildi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada dernek ve baroların katılım talepleri reddedilirken davaya yayın yasağı getirildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Çocuk gelin davasına yayın yasağı getirildi mask

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in yargılandığı davanın duruşmasının kapalı yapılmasına ve yayın yasağı getirilmesine karar verildi. Davaya müdahil olmak isteyen dernek ve baroların talepleri reddedildi.
# karar, anne

30 Oca 2023 - 16:54 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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