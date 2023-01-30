H.K.G’ya adliye önünden destek

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.’nın, babasının izniyle 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin davanın görülmesi bugün başladı. Davanın ilk duruşması bugün İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görülüyor. Duruşmaya Kocaeli ve Türkiye genelinden pek çok kadın platformu da katılarak H.K.G.’nın yanında olduklarını ifade etti.

“NE İLK NE MÜNFERİT”

Adliye önünde SOL Feminist Hareket tarafından yapılan açıklamada, “Bugün burada görülecek olan dava kadınların ve toplumsal muhalefetin mücadelesiyle açıldı ve yine mücadeleyle öne alındı. Gerçek adalet için davanın takipçisi olmak için buradayız! AKP’nin 20 yıllık iktidarı boyunca tüm olanakları önüne serdiği tarikatlarda yaşanan skandallar ne ilk ne de münferit. Yoksul halk çocuklarının, Aladağ’da, Kulp’ta, Taşkent’te, Hiranur Vakfı’nda başına gelenler iktidarın beslediği, tarikatlar eliyle yaydığı karanlığın sonucudur. Üzerimize çöreklenen tarikatlarınızı, bizi karanlığa mahkum etmeye çalışan kararlarınızı, İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini tanımıyoruz. Cumhuriyet’in ilerici değerlerini ve laikliği tasfiye ederek kurduğunuz bu düzeni reddediyoruz. Kadınları, çocukları nefessiz bırakan tarikatlarınızla hesaplaşacağız. Halka ait kaynakların peşkeş çekilmesi ile bir saltanat kuran şeyhlerinizle hesaplaşacağız.

“FAİLLERİ BİLİYORUZ”

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in H.K.G henüz 6 yaşında bir çocuk iken evlilik adı altında istismara maruz bırakılmasıyla karşımıza çıkan bu karanlık zihniyeti ve failleri biliyoruz. Failler memleketin her yerinde halka ait olanı halkın elinden alıp tarikatlara peşkeş çekenler ve ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyenlerdir. Çocukların yaşamlarını karartanlar, ‘çocuğun rızasıdır’ diyerek kol kanat gerenler, mecliste bu karanlığı aklamak için kahkahalar eşliğinde oy verenlerdir.

“ERİL İTTİFAK ŞİDDETİNE MARUZ BIRAKILDI”

H.K.G’nin beyanı, ses kayıtları ve fotoğraflar, tüm gerçekliğiyle ortada olmasına rağmen failleri korumak, tarikat ve cemaat karanlığını ak-lamak için medyasından bakanlarına, milletvekillerinden bürokratlarına devletin tüm kurumları seferber edildi. H.K.G’nin kimliği ifşa edilerek yaşamı bir kez daha tehlikeye atıldı, tüm suçu çocuğa ve kadına yükleyen malum koro bir kez daha devreye girdi; H.K.G bu eril ittifakın şiddetine bir kez daha maruz bırakıldı.

“YASALAR MECLİSE GETİRİLİYOR”

Adına evlilik diyerek 6 yaşındaki çocuğun istismarını meşrulaştırmaya çalışanlar, bugün H.K.G’nin şikayetini ve davasını karalamaya devam ediyor.H.K.G’nin beyanına, ses kayıtlarına ve fotoğraflara rağmen failleri koruma gücünü kendilerinde görmekten çekinmiyorlar.Tarikatın karanlık kuşatması sürerken H.K.G.’nin yaşadıklarıyla ilgili iddianameyi yazan savcının görev yerinin değiştirilmesi kimlerin korunmak istendiğini göstermektedir.20 yıldır her olayda faili aklayan AKP yine failleri aklamaya devam ediyor.Son Anayasa tasarısı ile bir kez daha çocuk istismarının önünü açan yasalar meclise getiriliyor.

“LAİKLİK İÇİN BURADAYIZ”

H.K.G’ nin yaşadığı bu karanlık münferit değil.Son açıklanan verilerle 1,5 milyonu aşkın kız çocuğu okullarda değil.Memleketin her yerinde kız çocukları sessiz çığlıklarıyla haykırıyor. H.K.G’nin sesi,cesareti,bu dava yüz binlerce kız çocuğunun çığlığı, yüz binlerce kız çocuğu için bir umut. Sol Feminist Hareket olarak H.K.G nin yanındayız. H.K.G’nin davası hepimizin davası. H.K.G için,yaşamlarımız için,kazanılacak laiklik için buradayız” ifadeleri kullanıldı.