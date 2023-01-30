Erkeğe Hediye Edilebilecek Gümüş Yüzük Önerileri

Yeni Tanıştığınız Kişiye Erkeğe Gümüş Yüzük Fikirleri

Biriyle yeni tanıştıysanız, onun nelerden hoşlandığını bilmiyorsanız ve hediye almanız gerekiyorsa aşağıdaki gümüş yüzük önerileri tam size göre. Çünkü bu hediye önerileri genele hitap ediyor. Spesifik özellikler taşımadığı için sadece gözünüze hoş gelmesi ve onun da sevebileceğini düşünmeniz bu modellerden birini tercih etmeniz için yeterlidir.

Öncelikle önerilerin tamamını https://www.dirilistaki.com/ internet sitesi üzerinden temin edebileceğinizi söyleyelim. Çünkü tüm fikirleri bu alanda uzun yıllardır hizmet veren Diriliş Takı koleksiyonundan ilham alarak toparladık.

Burcuna Göre Doğal Taşlı Yüzükler

Hediye alacağınız erkeğin doğum günüyse doğal taşlı yüzükler arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıda size aylara göre doğal taşları listeledik. Bu sayede sizde hediye alacağınız erkeğe akik taşlı yüzük, kehribar taşlı yüzük veya kaplangözü taşlı yüzük alabilirsiniz.

♈Koç Burcu Doğal Taşları: Yakut, elmas, ametist, safir, hematit, kehribar, akik, kedigözü, opal ve lal

♋Yengeç Burcu Doğal Taşları: Zümrüt, inci, turkuaz, opal, ametist, akuamarin ve yakut

♎Terazi Burcu Doğal Taşları: Elmas, akik, ametist, firuze, akuamarin, zümrüt, lapis, inci, opal ve zirkon

♑Oğlak Burcu Doğal Taşları: Zirkon, almandin, oniks, malakit, opal, turkuaz, topaz, kehribar, yakut ve akik

♉Boğa Burcu Doğal Taşları: Zümrüt, turkuaz, akik, krisopraz, akuamarin, aventurin, safir, pembe kuvars, opal, mercan ve jasper

♌Aslan Burcu Doğal Taşları: Kehribar, yakut, lal taşı, alexandrite, necef, topaz ve akuamarin

♏Akrep Burcu Doğal Taşları: Akuamarin, safir, turkuaz, hematit, alexandrite, akik, jasper, yakut, ametist, topaz, inci, opal, karnelyan ve zümrüt

♒Kova Burcu Doğal Taşları: Safir, akuamarin, turkuaz, yeşim, malakit, kuvars, akik, oniks, ametist, garnet, kehribar, topaz ve ince

♊İkizler Burcu Doğal Taşları: Akik, yeşim, alexandrite, necef, kehribar, ay taşı, zümrüt, heliodor, akuamarin, kaplan gözü, inci ve safir

♍Başak Burcu Doğal Taşları: Zümrüt, safir, jasper, aventurin, lapis, sitrin, ay taşı, akik, yeşim, ametist, oniks ve topaz

♐Yay Burcu Doğal Taşları: Ametist, safir, topaz, turkuaz, lapis, akuamarin, obsidyen, yakut ve lal taşı

♓Balık Burcu Doğal Taşları: İnci, mercan, akuamarin, sedef, cacholong, opal, ametist, ay taşı ve kuvars

Yukarıdaki listeden hediye alacağınız erkeğin burcuna göre taşları belirleyip o taşla üretilmiş erkek gümüş yüzük modellerinden birini satın alabilirsiniz. Tüm modelleri de https://www.dirilistaki.com/erkek-gumus-yuzuk internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.