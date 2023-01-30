30 Oca 2023 - 17:28- Gündem G: 30 Oca 2023 - 17:34

Erkeğe Hediye Edilebilecek Gümüş Yüzük Önerileri

Kadınlara hediye almanın zor olduğu savunulsa da bilinenin aksine erkeğe hediye almak çok daha zor olabilir. Çünkü kadına alınabilecek hediye seçenekleri çok daha fazlayken erkeğin hareket alanı biraz kısıtlıdır. Genellikle akla saat, kravat, kitap vb. şeyler gelir. Erkek gümüş yüzük ise kişiye göre değişebilecek bir hediye seçeneğidir. Bugün sizlerle her düşünce yapısına sahip erkek için tercih edebileceğiniz hediye seçeneklerini paylaşacağız.
Erkeğe Hediye Edilebilecek Gümüş Yüzük Önerileri mask
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Yeni Tanıştığınız Kişiye Erkeğe Gümüş Yüzük Fikirleri

Biriyle yeni tanıştıysanız, onun nelerden hoşlandığını bilmiyorsanız ve hediye almanız gerekiyorsa aşağıdaki gümüş yüzük önerileri tam size göre. Çünkü bu hediye önerileri genele hitap ediyor. Spesifik özellikler taşımadığı için sadece gözünüze hoş gelmesi ve onun da sevebileceğini düşünmeniz bu modellerden birini tercih etmeniz için yeterlidir.

Öncelikle önerilerin tamamını https://www.dirilistaki.com/ internet sitesi üzerinden temin edebileceğinizi söyleyelim. Çünkü tüm fikirleri bu alanda uzun yıllardır hizmet veren Diriliş Takı koleksiyonundan ilham alarak toparladık.

Burcuna Göre Doğal Taşlı Yüzükler

Hediye alacağınız erkeğin doğum günüyse doğal taşlı yüzükler arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıda size aylara göre doğal taşları listeledik. Bu sayede sizde hediye alacağınız erkeğe akik taşlı yüzük, kehribar taşlı yüzük veya kaplangözü taşlı yüzük alabilirsiniz.

Koç Burcu Doğal Taşları: Yakut, elmas, ametist, safir, hematit, kehribar, akik, kedigözü, opal ve lal

Yengeç Burcu Doğal Taşları: Zümrüt, inci, turkuaz, opal, ametist, akuamarin ve yakut

Terazi Burcu Doğal Taşları: Elmas, akik, ametist, firuze, akuamarin, zümrüt, lapis, inci, opal ve zirkon

Oğlak Burcu Doğal Taşları: Zirkon, almandin, oniks, malakit, opal, turkuaz, topaz, kehribar, yakut ve akik

Boğa Burcu Doğal Taşları: Zümrüt, turkuaz, akik, krisopraz, akuamarin, aventurin, safir, pembe kuvars, opal, mercan ve jasper

Aslan Burcu Doğal Taşları: Kehribar, yakut, lal taşı, alexandrite, necef, topaz ve akuamarin

Akrep Burcu Doğal Taşları: Akuamarin, safir, turkuaz, hematit, alexandrite, akik, jasper, yakut, ametist, topaz, inci, opal, karnelyan ve zümrüt

Kova Burcu Doğal Taşları: Safir, akuamarin, turkuaz, yeşim, malakit, kuvars, akik, oniks, ametist, garnet, kehribar, topaz ve ince

İkizler Burcu Doğal Taşları: Akik, yeşim, alexandrite, necef, kehribar, ay taşı, zümrüt, heliodor, akuamarin, kaplan gözü, inci ve safir

Başak Burcu Doğal Taşları: Zümrüt, safir, jasper, aventurin, lapis, sitrin, ay taşı, akik, yeşim, ametist, oniks ve topaz

Yay Burcu Doğal Taşları: Ametist, safir, topaz, turkuaz, lapis, akuamarin, obsidyen, yakut ve lal taşı

Balık Burcu Doğal Taşları: İnci, mercan, akuamarin, sedef, cacholong, opal, ametist, ay taşı ve kuvars

Yukarıdaki listeden hediye alacağınız erkeğin burcuna göre taşları belirleyip o taşla üretilmiş erkek gümüş yüzük modellerinden birini satın alabilirsiniz. Tüm modelleri de https://www.dirilistaki.com/erkek-gumus-yuzuk internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

30 Oca 2023 - 17:28 - Gündem

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