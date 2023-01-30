30 Oca 2023 - 17:34- Asayiş G: 30 Oca 2023 - 17:36

Hyundai'de çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de bulunan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasının boyahane kısmında yangın çıktı. Yangına OSB itfaiyesi tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Hyundai'de çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi mask
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Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesinde bulunan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında yangın çıktı. Boyahane bölümünde çıktığı öğrenilen yangın için olay yerine Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, AFAD, ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın, OSB itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Gelen ekipler ise güvenlik tedbiri aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# Olay, Büyükşehir Belediyesi, polis, sağlık

30 Oca 2023 - 17:34 - Asayiş

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