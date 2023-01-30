Hyundai'de çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesinde bulunan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında yangın çıktı. Boyahane bölümünde çıktığı öğrenilen yangın için olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, AFAD, ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın, OSB itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Gelen ekipler ise güvenlik tedbiri aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesinde bulunan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında yangın çıktı. Boyahane bölümünde çıktığı öğrenilen yangın için olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, AFAD, ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın, OSB itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Gelen ekipler ise güvenlik tedbiri aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.