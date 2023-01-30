Hyundai'de çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesinde bulunan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında yangın çıktı. Boyahane bölümünde çıktığı öğrenilen yangın için olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, AFAD, ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın, OSB itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Gelen ekipler ise güvenlik tedbiri aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.