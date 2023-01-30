Yaşlı adamın cansız bedeni yol kenarında bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kandıra Cebeci Mahallesi girişinde yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, 73 yaşındaki Emin Öz 'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KRİZİ SONUCU GEÇİRDİ

Cebeci girişinden yol kenarında ölü bulunan yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yapılan otopside de Emin Öz kalp krizi sonucu hayatını kaydettiği tespit edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çiftçi emeklisi ve 3 çocuk babası Emin Öz’ün cenazesi Kandıra Cebeci Mahalle Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi