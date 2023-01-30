30 Oca 2023 - 17:36- Asayiş G: 30 Oca 2023 - 17:42

Yaşlı adamın cansız bedeni yol kenarında bulundu

Kandıra ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Emin Öz'ün yol kenarında cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yaşlı adamın cansız bedeni yol kenarında bulundu mask

Edinilen bilgilere göre, Kandıra Cebeci Mahallesi girişinde yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, 73 yaşındaki Emin Öz 'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KRİZİ SONUCU GEÇİRDİ
Cebeci girişinden yol kenarında ölü bulunan yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yapılan otopside de Emin Öz kalp krizi sonucu hayatını kaydettiği tespit edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Çiftçi emeklisi ve 3 çocuk babası Emin Öz’ün cenazesi Kandıra Cebeci Mahalle Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi
# Olay, Vatandaşlar, sağlık, jandarma

30 Oca 2023 - 17:36 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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