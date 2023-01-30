Körfez Belediyesi'nin, 2022-2023 yılı dönemi için üniversite öğrencilerine vereceği eğitim desteği başvuruları devam ediyor. Lisans bölümünü kazanarak ilk kez kayıt yaptırıp aktif olarak eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine 2 bin TL destek sağlanacak. Eğitim desteğinden devlet üniversiteleri ile Türkiye'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen, kendisi ve ailesi Körfez’de ikamet eden, 22 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilecek.
30 Oca 2023 - 17:42- Ekonomi Güncelleme: 30 Oca 2023 - 17:45
Üniversite öğrencilerine 2 bin TL'lik destek
Körfez Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için yapacağı 2 bin TL eğitim desteği başvuruları devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.