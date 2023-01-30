Üniversite öğrencilerine 2 bin TL'lik destek

Körfez Belediyesi'nin, 2022-2023 yılı dönemi için üniversite öğrencilerine vereceği eğitim desteği başvuruları devam ediyor. Lisans bölümünü kazanarak ilk kez kayıt yaptırıp aktif olarak eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine 2 bin TL destek sağlanacak. Eğitim desteğinden devlet üniversiteleri ile Türkiye'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen, kendisi ve ailesi Körfez’de ikamet eden, 22 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilecek.