30 Oca 2023 - 17:42- Ekonomi G: 30 Oca 2023 - 17:45

Üniversite öğrencilerine 2 bin TL'lik destek

Körfez Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için yapacağı 2 bin TL eğitim desteği başvuruları devam ediyor.
Üniversite öğrencilerine 2 bin TL'lik destek mask

Körfez Belediyesi'nin, 2022-2023 yılı dönemi için üniversite öğrencilerine vereceği eğitim desteği başvuruları devam ediyor. Lisans bölümünü kazanarak ilk kez kayıt yaptırıp aktif olarak eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine 2 bin TL destek sağlanacak. Eğitim desteğinden devlet üniversiteleri ile Türkiye'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen, kendisi ve ailesi Körfez’de ikamet eden, 22 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilecek.
# türkiye, eğitim

30 Oca 2023 - 17:42 - Ekonomi

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