30 Oca 2023 - 17:45- Teknoloji G: 30 Oca 2023 - 17:47

Çolakoğlu Metalurji’den Siber Güvenlik Alanında Öncü Uygulama

Türkiye’nin lider yassı çelik üreticisi olan Çolakoğlu Metalurji, Operasyonel Teknoloji (OT) alanındaki güvenlik seviyesini yeni sertifikasyonlar ile geliştiriyor. Türkiye’de ve dünyada demir-çelik sektöründe ilk defa alınan IEC 62443 güvenlik sertifikasyonları ile Çolakoğlu Metalurji’nin üretimi siber tehditlere karşı daha korumalı hale geldi.
Çolakoğlu Metalurji’den Siber Güvenlik Alanında Öncü Uygulama mask

Türk çelik sektörünün öncü firmalarından Çolakoğlu Metalurji, Operasyonel Teknoloji (OT) alanındaki sertifikalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Otomasyon alanındaki güvenlik seviyesini uluslararası gözetim kuruluşu TÜV Austria denetiminde IEC 62443 güvenlik sertifikasyonları ile geliştiren Çolakoğlu Metalurji bu sertifikasyonu Türkiye’de ve dünyada demir-çelik sektöründe ilk defa alan kurum oldu.

Otomasyon ve kontrol sistemlerinde Operasyonel Teknoloji (OT) için siber güvenliği ele alan uluslararası standartlar bütünü IEC 62443; standart, otomasyon ve kontrol sistemlerinde siber güvenliğin hem teknik hem de süreçle ilgili yönlerini kapsıyor.

Günümüzde üretim sektöründeki şirketler de artık teknoloji şirketlerine dönüşmüş durumda. Teknoloji ile üretim yapılıyor. Dolayısıyla teknolojik riskler burada da geçerli olmaya devam ediyor. Siber tehdit ve saldırılar artık yoğun bir şekilde üretim teknolojilerini hedef alıyor. Üretimin aksamadan güvenli bir şekilde yapılması için sertifikanın getirdiği standartlar büyük önem taşıyor.

Bu sertifikasyon ile üretimini siber tehditlere karşı daha korumalı bir hale getiren Çolakoğlu Metalurji, birçok alanda olduğu gibi siber güvenlik alanında da öncü uygulamalarıyla sektöre örnek olmaya devam ediyor.

# türkiye

30 Oca 2023 - 17:45 - Teknoloji

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