Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 2 gün boyunca devam edecek olan Kocaeli ziyaretine sabah saatlerinde Darıca'da başladı. İl Başkanı Murat Erinç ile birlikte Çınaraltı esnafı ile bir araya gelen İnce, daha sonra Gebze'ye geçti. Günün son programında İzmit'e gelen İnce, Alikahya Mahallesinde halk buluşması gerçekleştirecekti. Alikahya Fatih Sultan Mehmet bulvarına gelen İnce'nin ziyareti 15 dakika sürdü. 3 iş yerini ziyaret eden İnce halkın olmadığı halk buluşmasında Alikahyalılara tek bir cümle kurdu. "Seçimlerde kaçıncı partiyiz bilmiyorum ama gençler arasında birinciyiz" diyen İnce daha sonra otobüse binerek alanı terk etti.
30 Oca 2023 - 21:29- Siyaset Güncelleme: 30 Oca 2023 - 21:33
İnce halksız halk buluşması gerçekleştirdi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün Kocaeli’ye gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İzmit Alikahya'da vatandaşlarla buluşan İnce tek bir cümle ile ayrıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.