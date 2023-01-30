30 Oca 2023 - 21:29- Siyaset G: 30 Oca 2023 - 21:33

İnce halksız halk buluşması gerçekleştirdi 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün Kocaeli’ye gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İzmit Alikahya'da vatandaşlarla buluşan İnce tek bir cümle ile ayrıldı 

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
İnce halksız halk buluşması gerçekleştirdi  mask
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 2 gün boyunca devam edecek olan Kocaeli ziyaretine sabah saatlerinde Darıca'da başladı. İl Başkanı Murat Erinç ile birlikte Çınaraltı esnafı ile bir araya gelen İnce, daha sonra Gebze'ye geçti. Günün son programında İzmit'e gelen İnce, Alikahya Mahallesinde halk buluşması gerçekleştirecekti. Alikahya Fatih Sultan Mehmet bulvarına gelen İnce'nin ziyareti 15 dakika sürdü. 3 iş yerini ziyaret eden İnce halkın olmadığı halk buluşmasında Alikahyalılara tek bir cümle kurdu. "Seçimlerde kaçıncı partiyiz bilmiyorum ama gençler arasında birinciyiz" diyen İnce daha sonra otobüse binerek alanı terk etti.
# Darıca

30 Oca 2023 - 21:29 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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