31 Oca 2023 - 09:09- Asayiş G: 31 Oca 2023 - 09:11

Kocaeli'de 34 silah ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda 34 tane silah ele geçirildi.
Kocaeli'de 34 silah ele geçirildi mask
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 23-29 Ocak tarihleri arasında suçun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 22 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 3 delici kesici alet ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.
# emniyet

31 Oca 2023 - 09:09 - Asayiş

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