Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yetişkinler için "Amele" oyunu sahnelendi. Amele oyununda vatandaşlara, büyük hayallerini küçük hayatlara sığdıran insanların hikayeleri anlatıldı. Çocuklara yönelik düzenlenen "Kukla" isimli tiyatro gösterisi ise Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Çocukların eğlenerek zaman geçirdikleri tiyatro gösterisinde arkadaşlığın önemi anlatıldı. Tiyatro gösterisi sonrasında çocuklar kuklalarla fotoğraf çektirdi.
31 Oca 2023 - 10:31- Kültür-Sanat Güncelleme: 31 Oca 2023 - 10:33
Arkadaşlığın önemini kuklalarla öğrendiler
Kartepe'de çocuklara yönelik "Kukla", yetişkinler için ise "Amele" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. İlgiyle oyunu izleyen çocuklara, arkadaşlığın önemi anlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.