Başiskele Kullar Mahallesinde ikamet eden, Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve birçok öğrencinin öğretmeni olan 1979 yılından beri birçok okulda müdürlük görevini yapan Kazım Erdoğan, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Pençesine düştüğü amansız hastalıktan kurtulamayan Kazım Erdoğan hayatını kaybetti. Erdoğan'ın ölümü eğitim camiasını yasa boğarkencenazesi Kullar Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
31 Oca 2023 - 11:29- Asayiş Güncelleme: 31 Oca 2023 - 11:30
Kazım Müdür hayatını kaybetti
Kocaeli'nin tanınan ve sevilen isimlerinden olan Kazım Müdür yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.