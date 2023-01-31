Kazım Müdür hayatını kaybetti

Başiskele Kullar Mahallesinde ikamet eden, Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve birçok öğrencinin öğretmeni olan 1979 yılından beri birçok okulda müdürlük görevini yapan Kazım Erdoğan, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Pençesine düştüğü amansız hastalıktan kurtulamayan Kazım Erdoğan hayatını kaybetti. Erdoğan'ın ölümü eğitim camiasını yasa boğarkencenazesi Kullar Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.