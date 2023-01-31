31 Oca 2023 - 11:29- Asayiş G: 31 Oca 2023 - 11:30

Kazım Müdür hayatını kaybetti

Kocaeli'nin tanınan ve sevilen isimlerinden olan Kazım Müdür yaşamını yitirdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kazım Müdür hayatını kaybetti mask

Başiskele Kullar Mahallesinde ikamet eden, Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve birçok öğrencinin öğretmeni olan 1979 yılından beri birçok okulda müdürlük görevini yapan Kazım Erdoğan, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Pençesine düştüğü amansız hastalıktan kurtulamayan Kazım Erdoğan hayatını kaybetti. Erdoğan'ın ölümü eğitim camiasını yasa boğarkencenazesi Kullar Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# eğitim, Başiskele

31 Oca 2023 - 11:29 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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