31 Oca 2023 - 11:43- Kültür-Sanat G: 31 Oca 2023 - 11:46

Çocuklar keçeden duvar süsleri yaptı

Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği "Ders Zili Gölcük'te Sanat İçin Çalışıyor" etkinlikleri, keçe duvar süsü atölyesi ile başladı.
Çocuklar keçeden duvar süsleri yaptı mask
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Gölcük Belediyesi, "Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri ile yarıyıl tatilinde olan öğrencileri sanatla buluşturdu. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen etkinlikler keçe duvar süsü atölyesi ile başladı. Atölyeye katılan öğrenciler, sanatçı Sevil Adıyaman’dan keçe duvar süsü yapımı hakkında bilgiler alarak, öğrendiklerini uygulamaya döktü. Üretim atölyelerinden alınan atık malzemelerin kullanıldığı eğitimlerde öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak kendi duvar süslerini üretti. Eğitimlere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler yaparak, hünerlerini sergileyen öğrencileri tebrik etti.

31 Oca 2023 - 11:43 - Kültür-Sanat

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