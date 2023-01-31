Gölcük Belediyesi, "Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri ile yarıyıl tatilinde olan öğrencileri sanatla buluşturdu. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen etkinlikler keçe duvar süsü atölyesi ile başladı. Atölyeye katılan öğrenciler, sanatçı Sevil Adıyaman’dan keçe duvar süsü yapımı hakkında bilgiler alarak, öğrendiklerini uygulamaya döktü. Üretim atölyelerinden alınan atık malzemelerin kullanıldığı eğitimlerde öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak kendi duvar süslerini üretti. Eğitimlere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler yaparak, hünerlerini sergileyen öğrencileri tebrik etti.
31 Oca 2023 - 11:43- Kültür-Sanat Güncelleme: 31 Oca 2023 - 11:46
Çocuklar keçeden duvar süsleri yaptı
Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği "Ders Zili Gölcük'te Sanat İçin Çalışıyor" etkinlikleri, keçe duvar süsü atölyesi ile başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.