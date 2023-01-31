KO-MEK, mesleki ve istihdama yönelik kurslarıyla birçok vatandaşın yeni iş umudu olurken, sanayicinin de istihdam hamlesine destek vermeye devam ediyor. Aynı zamanda KO-MEK, gösteri ve sanat branşlarında bağlama, bendir, drama, gitar, keman, kemençe, ney, salon dansları, tiyatro, Türk halk oyunları, Türk müziği koro çalışmaları, Türk müziği nazariyatı ve ud branşlarında da eğitimler vererek, geleceğin sanatçıları yetiştiriyor.
Gölcük KO-MEK Merkezi'ne ney kursuna katılan tarih öğretmeni Nasır Yıldırım, "Üniversiteyi Konya’da okudum. Son senemde Konya’dan bir hatıra kalması için ney dersi almaya karar verdim. 2 yıl ney dersi aldıktan sonra bırakmıştım. Uzun süre sonra KO-MEK’te açıldığını duyunca tekrardan ney dersi almak için buraya geldim" dedi. Bir diğer kursiyer diş hekimi Nursena İşeri ise "Üniversiteden sonra kendime güzel bir aktivite edinmek istedim, KO-MEK ile tanışmam bu vesileyle oldu. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Eğitim ortamı ve eğitim kalitesi çok yüksek" diye konuştu.
31 Oca 2023 - 12:26- Kültür-Sanat Güncelleme: 31 Oca 2023 - 13:09
Geleceğin sanatçıları KO-MEK'te yetişiyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), müzik branşında verdiği eğitimlerle geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor.
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31 Oca 2023 - 12:26 - Kültür-Sanat Yazdır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.