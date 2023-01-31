Vatan Partisi "NATO'dan çıkalım''

Vatan Partisi 81 ilde NATO'dan çıkalım başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli il başkanlığında da yapılan açıklamaya İl Başkanı Yalçın Arslan, ilçe başkanları ve partililer katılım gösterdi.

YUNANİSTANDAN ÜLKEMİZE YÖNELMİŞ NAMLULAR DEMEK

Ortak açıklamayı Vatan Partisi İl Bakanaii Yalçın Arslan okudu. Arslan "NATO demek, ABD demek. Gladyo demek, hayat pahalılığı demek, tarlaları ekememek demek, ekmek teknesinin batması demek, dolar saltanatı demek Türkiye'yi kan banyosuna çevireceğim diyen ABDnin aracı demek. Yunanistandan ülkemize yönelmiş namlular demek. PKK'ya verilen on binlerce tır silah demek.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'Yİ İŞGAL TATBİKATLARI YAPTI

Mehmetçiğimize, polisimize sıkılan kurşun demek. NATO Türkiye'ye 70 yılda, - Faili meçhul cinayetler, katliamlar getirdi. - Devletimizin içine yerleştirdiği Gladyo ile darbeler, tertipler getirdi. Madımak'ta canlarımızı ateşe verdi, Başbağlar'da köylümüzü kurşuna dizdi. - Ergenekon-Balyoz tertipleriyle Türk ordusunu hapsetti, Vatan Partisini yok etmek istedi. 15 Temmuz'da FETÖ Gladyosu eliyle darbe yapmaya, Türkiye'yi esir almaya yeltendi. PKK'ya on binlerce tır silah verdi. PKK, FETÖ, DEAŞ. Hepsi NATO'nun çocuğu. Türkiye'yi üretimden kopardı, sıcak para ile denetledi, yüksek faiz cenneti yapıp borçlandırdı. Yunanistan'ı ABD üssüne çevirdi, namlulan Türkiye'ye doğrulttu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi işgal tatbikatları yaptı.

NATO'DAN ÇIKALIM!

Bugün vatan bütünlüğümüz ve üretim devrimi için NATO'dan çıkmak hayati önemdedir. komşularımıza güven verelim, ucuz yakıta kavuşalım. NATO'nun mazotu, benzini, doğal gazı yok! Ama komşularımızın var. Dolar saltanatına son verelim, üretim devrimini başaralım. PKK koridorunu tarihe gömelim. Mavi Vatanı koruyalım. KKTC'yi gerçek dostlamnızın tanımasını sağlayalım. Asya Çağlinın altın firsatlannı yakalayalım. Hem bizi hem komşulanmızı tehdit eden Incirlik ve Kürecik üslerine el koyalım. VATAN PARTISI YAPAR! ABD ve NATO, Türkiye'ye yönelen bütün tehditlerin kaynağıdır.

İMZA VERMEYE DAVET

NATO bugün kaybeden taraftır. Türkiye'yi NATO'ya zincirlemek en büyük kötülüktür. Programında NATO'dan ayrılmayı savunan tek parti Vatan Partisidir. Vatan Partisi'nin merkezinde yer alacağı hükümet, Türkiye'yi NATO'dan çıkaracak! Değerli vatandaşlarımız, Sizleri kampanyamıza imza vermeye, Vatan Partisi'ne üye olmaya, üreticilerin Milli Hükümeti mücadelesine omuz vermeye davet ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 7 OY BEKLENİYOR

Açıklamanın ardından seçimler üzerine soru cevaplayan Arslan "Bugün Türkiye'nin ihtiyacı Vatan Partisi iktidarı ve programıdır. Biz bu seçim yüzde 7'nin üzerinde oy alacağız. 81 ilde de vekil çıkarmayı hedefliyoruz."şeklinde konuştu.