31 Oca 2023 - 13:24- Asayiş G: 31 Oca 2023 - 13:26

1 ay içinde 12 koyunu telef oldu

Kocaeli'de 1 ay içinde 12 koyunu saldırıya uğrayarak telef olan Serkan Küllahçıoğlu, annesi telef olan kuzusuna da evinde biberon ile besliyor.
1 ay içinde 12 koyunu telef oldu mask
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Dumlupınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Serkan Küllahçıoğlu'nun son 1 ayda 12 koyunu telef oldu. Koyunlarını sokak köpeklerinin telef ettiğini iddia eden Küllahçıoğlu, 50 bin TL zararının olduğunu ifade etti. Son olarak 3 gün önce telef edilen koyunun kuzusuna da gözü gibi bakan Küllahçıoğlu, evinde besliyor. "Paşa" ismini verdiği kuzusunun altına, evi kirletmemesi için bebek bezi bağlayan Küllahçıoğlu, biberonla besleyerek her ihtiyacını da karşılıyor.

"50 bin TL zarara uğradım"
Sokak köpekleri tarafından zarara uğratıldığını ileri süren Serkan Küllahçıoğlu, "12 küçükbaş hayvanım köpekler tarafından telef edildi. Yaklaşık 50 bin TL zararım var. Belediyeye giderek dilekçelerimi sunacağım ve yasal sürecimi başlatacağım. Belediyeye maddi manevi davamı açacağım. Kızım bu yıl üniversiteye gideceği için onun okul masrafını çıkaracaktım ama 50 bin TL zarara uğradım. Sil baştan yeniden çalışmak zorunda kalacağım. Köpekler başıboş bırakılıyor. Köpekler aç kalınca insanlara, hayvanlara saldırıyor. Dile kolay her bir hayvanımın fiyatı 4 bin TL. Başıboş köpeklerin toplanılmasını istiyorum. Ben bu hayvanları çoğaltacağım ki çocuklarımın geleceğini sağlıyım" dedi. Ölen koyunun yavrusuna gözü gibi baktığını söyleyen Küllahçıoğlu, "Ölen koyunun yavrusunun ismini 'Paşa' koyduk. Paşa'yı evde biberonla besliyoruz. Oğlum Paşa'yı yatağına alıyor, uyuyor" diye konuştu.

# Okul

31 Oca 2023 - 13:24 - Asayiş

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