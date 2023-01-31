İşte iş yerinde yaşanan facianın detayları!

Ölen Yücel Keleş'in firmanın sahibi ve genel müdürü, Murat Duran'ın ise firma ortağı ve mühendisi olduğu belirtildi. Kimyasal sızıntı öncesinde Keleş ile Duran'ın gün boyunca çalıştıkları, saat 20.00 sıralarında diğer 3 işçiyi evlerine bırakıp, yeniden iş yerine dönüp mesai yaptıkları öğrenildi. Daha sonra iki ortaktan haber alamayan yakınlarının firma çalışanlarını arayıp, kontrol etmelerini istediği, iş yerine gelen işçilerin ise cansız bedenler ile karşılaştıkları belirtildi