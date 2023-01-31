Ölen Yücel Keleş'in firmanın sahibi ve genel müdürü, Murat Duran'ın ise firma ortağı ve mühendisi olduğu belirtildi. Kimyasal sızıntı öncesinde Keleş ile Duran'ın gün boyunca çalıştıkları, saat 20.00 sıralarında diğer 3 işçiyi evlerine bırakıp, yeniden iş yerine dönüp mesai yaptıkları öğrenildi. Daha sonra iki ortaktan haber alamayan yakınlarının firma çalışanlarını arayıp, kontrol etmelerini istediği, iş yerine gelen işçilerin ise cansız bedenler ile karşılaştıkları belirtildi
31 Oca 2023 - 13:28- Asayiş Güncelleme: 31 Oca 2023 - 13:32
İşte iş yerinde yaşanan facianın detayları!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde boya temizleme maddesi üretilen iş yerinde yaşanan sızıntı nedeniyle 2 ortağın hayatını kaybetmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.