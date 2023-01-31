2.Lig Kırmızı Grup Lideri efsane Kocaelispor’un lider futbolcuları, deplasmanda zorlu 1-0’lık Serik galibiyeti sonrası ve cumartesi günü oynanacak Sarıyer iç saha maçı öncesinde, ağız birliği etmişçesine, hemen hemen aynı cümleleri kullandı: “Biz inandık, şampiyon olacağız. Siz de bize inanın ve tribünden destek verin. Olumsuz tezahürat moralimizi bozuyor”…
31 Oca 2023 - 13:49- Spor Güncelleme: 31 Oca 2023 - 13:53
“BİZ İNANDIK SİZ DE İNANIN BİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN”
2.Lig Kırmızı Grup Lideri efsane Kocaelispor’un lider futbolcuları, deplasmanda zorlu 1-0’lık Serik galibiyeti sonrası ve cumartesi günü oynanacak Sa...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.