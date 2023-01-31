31 Oca 2023 - 13:49- Spor G: 31 Oca 2023 - 13:53

“BİZ İNANDIK SİZ DE İNANIN BİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN”

2.Lig Kırmızı Grup Lideri efsane Kocaelispor’un lider futbolcuları, deplasmanda zorlu 1-0’lık Serik galibiyeti sonrası ve cumartesi günü oynanacak Sa...
“BİZ İNANDIK SİZ DE İNANIN BİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN” mask

2.Lig Kırmızı Grup Lideri efsane Kocaelispor’un lider futbolcuları, deplasmanda zorlu 1-0’lık Serik galibiyeti sonrası ve cumartesi günü oynanacak Sarıyer iç saha maçı öncesinde, ağız birliği etmişçesine, hemen hemen aynı cümleleri kullandı: “Biz inandık, şampiyon olacağız. Siz de bize inanın ve tribünden destek verin. Olumsuz tezahürat moralimizi bozuyor”…
# Kocaelispor

31 Oca 2023 - 13:49 - Spor

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