31 Oca 2023 - 13:52- Spor G: 31 Oca 2023 - 14:07

TECRÜBELİ FUTBOLCU İLYAS KUBİLAY YAVUZ NET MESAJ VERDİ: “Şehrimiz ve taraftarımızla bütünleşeceğiz”

Kocaelispor’un, Cem Ekinci'nin klas golüyle 1-0 kazandığı Serik deplasmanından sonra, orta saha oyuncusu Kubilay Yavuz, galibiyeti değerlendirirken “Şehir ve taraftarla bütünleşiyoruz” dedi

TECRÜBELİ FUTBOLCU İLYAS KUBİLAY YAVUZ NET MESAJ VERDİ: “Şehrimiz ve taraftarımızla bütünleşeceğiz” mask

Yeşil Siyahlıların yetenekli orta saha oyuncusu Kubilay Yavuz, Serik deplasmanını değerlendirdi. İlyas Kubilay Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası zor bir deplasman. Serik kendi sahasında iyi futbol oynayan bir takım. Biz de bu maçı bilerek, öyle hazırlandık.

"ŞAMPİYONLUKLAR KOLAY GELMİYOR"

Maçın başında çok iyi bir başlangıç oldu. Golü bulduk. Golden sonra fırsatlarımız vardı. Değerlendirebilseydik, maçı daha erken kapatabilirdik. Ama olmadıkça, rakibe cesaret geldi. Üstümüze gelmeye başladılar. Yani denge maçı oldu. İkinci yarı oyunu tutmayı ve korumayı başardık. Şampiyonluklar kolay gelmiyor bu tip maçlar zor oluyor. Güzel bir galibiyet aldık.  Şimdi şehrimizle, taraftarımızla hep birlikte bütünleşerek içeride Sarıyer'i yeneceğiz".
# takım, Futbol

31 Oca 2023 - 13:52 - Spor

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