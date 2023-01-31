TECRÜBELİ FUTBOLCU İLYAS KUBİLAY YAVUZ NET MESAJ VERDİ: “Şehrimiz ve taraftarımızla bütünleşeceğiz”

Yeşil Siyahlıların yetenekli orta saha oyuncusu Kubilay Yavuz, Serik deplasmanını değerlendirdi. İlyas Kubilay Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası zor bir deplasman. Serik kendi sahasında iyi futbol oynayan bir takım. Biz de bu maçı bilerek, öyle hazırlandık.
"ŞAMPİYONLUKLAR KOLAY GELMİYOR"
Maçın başında çok iyi bir başlangıç oldu. Golü bulduk. Golden sonra fırsatlarımız vardı. Değerlendirebilseydik, maçı daha erken kapatabilirdik. Ama olmadıkça, rakibe cesaret geldi. Üstümüze gelmeye başladılar. Yani denge maçı oldu. İkinci yarı oyunu tutmayı ve korumayı başardık. Şampiyonluklar kolay gelmiyor bu tip maçlar zor oluyor. Güzel bir galibiyet aldık. Şimdi şehrimizle, taraftarımızla hep birlikte bütünleşerek içeride Sarıyer'i yeneceğiz".
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.