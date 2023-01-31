Mehmet Yılmaz: “Taraftarımız inanılmazdı”

“ALLAH RAZI OLSUN”
Mehmet sözlerini şöyle tamamladı: “Taraftarımız inanılmazdı. Hepsine teşekkür ediyoruz. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Allah razı olsun. Sarıyer maçı öncesi kenetlendik, şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız. İlk önce Sarıyer engeli var. Sarıyer engelini de geçip, Buca'ya gidip, artık orada varımızı yoğumuzu sahaya koyup, ikide ikiyle çıkmak istiyoruz”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.