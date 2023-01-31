31 Oca 2023 - 13:55- Spor G: 31 Oca 2023 - 13:58

Mehmet Yılmaz: “Taraftarımız inanılmazdı”

Kocaelispor'un bek oyuncusu Mehmet Yılmaz, taraftara karşı sevgisini bir kez daha gösterdi. Serik galibiyetinin ardından, Antalya'ya desteğe gelen tüm taraftarlara teşekkür eden Yılmaz “Kazanmak için buraya geldik, kazanmak için oynadık, kazanmak istiyorduk. Kaybetmeyi düşünmüyoruz. İçeride dışarıda her zaman tüm maçları kazanmak istiyoruz. Mutluyuz” dedi.

Ömer Lütfi Çelik
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Mehmet Yılmaz: “Taraftarımız inanılmazdı” mask

“ALLAH RAZI OLSUN”

Mehmet sözlerini şöyle tamamladı: “Taraftarımız inanılmazdı. Hepsine teşekkür ediyoruz. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Allah razı olsun. Sarıyer maçı öncesi kenetlendik, şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız. İlk önce Sarıyer engeli var. Sarıyer engelini de geçip, Buca'ya gidip, artık orada varımızı yoğumuzu sahaya koyup, ikide ikiyle çıkmak istiyoruz”.

31 Oca 2023 - 13:55 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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