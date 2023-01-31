31 Oca 2023 - 13:55- Spor

Mehmet Yılmaz: “Taraftarımız inanılmazdı”

Kocaelispor'un bek oyuncusu Mehmet Yılmaz, taraftara karşı sevgisini bir kez daha gösterdi. Serik galibiyetinin ardından, Antalya'ya desteğe gelen tüm taraftarlara teşekkür eden Yılmaz “Kazanmak için buraya geldik, kazanmak için oynadık, kazanmak istiyorduk. Kaybetmeyi düşünmüyoruz. İçeride dışarıda her zaman tüm maçları kazanmak istiyoruz. Mutluyuz” dedi.