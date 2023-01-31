Serik galibiyetini değerlendiren Emre Nefiz, bu hafta oynanacak olan Sarıyer maçı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Nefiz "Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Tribünler doluydu. Bizi desteklediler. Erken bir gol bulduk, iyi oldu. 90 dakika boyunca mücadele ettik. Takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Artık haftaya aynı şekilde hazırlanacağız ve üç puanı hanemize yazdırmak için elimizden gele her şeyi vereceğiz" dedi.
31 Oca 2023 - 13:57- Spor Güncelleme: 31 Oca 2023 - 13:59
Nefiz: "Elimizden geleni yapacağız”
Serik galibiyetini değerlendiren Emre Nefiz, bu hafta oynanacak olan Sarıyer maçı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.