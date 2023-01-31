Nefiz: "Elimizden geleni yapacağız”

Serik galibiyetini değerlendiren Emre Nefiz, bu hafta oynanacak olan Sarıyer maçı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Nefiz "Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Tribünler doluydu. Bizi desteklediler. Erken bir gol bulduk, iyi oldu. 90 dakika boyunca mücadele ettik. Takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Artık haftaya aynı şekilde hazırlanacağız ve üç puanı hanemize yazdırmak için elimizden gele her şeyi vereceğiz" dedi.