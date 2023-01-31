Başiskele Belediyesi tarafından açılan Kış Spor Okulları’nda eğitim gören yetenekli sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Gölcük’teki turnuvada masa tenisçiler ikinci oldu. Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Güzergâh İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle 28-29 Ocak tarihleri arasında Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda Güzergâh Gençlik Merkezi 4. Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Turnuvasının Gençler Kategorisi’nde Yiğit Genç, Minik Erkekler Kategorisinde Ömer Ayvenli, rakiplerini tek tek yenerek finale yükseldi. Çekişmeli geçen final maçlarında centilmence mücadele veren Genc-i Âlâ’nın yetenekli masa tenisçileri, 2. olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.
31 Oca 2023 - 13:59- Spor Güncelleme: 31 Oca 2023 - 14:00
Genc-i Âlâ “masada !” kazandı
Başiskele Belediyesi tarafından açılan Kış Spor Okulları’nda eğitim gören yetenekli sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.