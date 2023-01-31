Genc-i Âlâ “masada !” kazandı

Başiskele Belediyesi tarafından açılan Kış Spor Okulları’nda eğitim gören yetenekli sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Gölcük’teki turnuvada masa tenisçiler ikinci oldu. Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Güzergâh İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle 28-29 Ocak tarihleri arasında Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda Güzergâh Gençlik Merkezi 4. Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Turnuvasının Gençler Kategorisi’nde Yiğit Genç, Minik Erkekler Kategorisinde Ömer Ayvenli, rakiplerini tek tek yenerek finale yükseldi. Çekişmeli geçen final maçlarında centilmence mücadele veren Genc-i Âlâ’nın yetenekli masa tenisçileri, 2. olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.