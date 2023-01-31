İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Çözüm Sokak'ta ikamet eden 18 yaşındaki Samet Şavur Ewing Sarkom Kanserine yenildi. 18 yaş altı gençlerde görülen hastalığa 2 sene önce 24 Kasım Anadolu Lisesi'nde yakalanan Samet Şavur hastalık sebebiyle eğitimine ara vermişti. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören genç tedavi için gittiği İstanbul'da özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Genç Samet'in cenazesi ikindi namazına müteakip Akşemsettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek
31 Oca 2023 - 14:00- Asayiş Güncelleme: 31 Oca 2023 - 14:02
18 yaşındaki genç Ewing Sarkom kanserine yenildi
İzmit'te yaşayan 18 yaşındaki Samet Şavur 2 yıldır yaşam savaşı verdiği Ewing Sarkom kanserine yenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.