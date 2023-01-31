18 yaşındaki genç Ewing Sarkom kanserine yenildi

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Çözüm Sokak'ta ikamet eden 18 yaşındaki Samet Şavur Ewing Sarkom Kanserine yenildi. 18 yaş altı gençlerde görülen hastalığa 2 sene önce 24 Kasım Anadolu Lisesi'nde yakalanan Samet Şavur hastalık sebebiyle eğitimine ara vermişti. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören genç tedavi için gittiği İstanbul'da özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Genç Samet'in cenazesi ikindi namazına müteakip Akşemsettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek