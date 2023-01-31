31 Oca 2023 - 14:12- Asayiş G: 31 Oca 2023 - 14:13

Yatağında kalp krizi geçiren adam yaşamını yitirdi

İzmit'te yaşayan 58 yaşındaki Zeyyat Aygün evindeki yatağında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yatağında kalp krizi geçiren adam yaşamını yitirdi mask


İzmit Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesindeki evinde Zeyyat Aygün (58) yatağında kalp krizi geçirdi. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Zeyyat Aygün'ün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekar ve işçi emeklisi olan Zeyyat Aygün cenazesi öğlen namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi
# sağlık

31 Oca 2023 - 14:12 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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