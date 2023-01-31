İzmit Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesindeki evinde Zeyyat Aygün (58) yatağında kalp krizi geçirdi. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Zeyyat Aygün'ün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekar ve işçi emeklisi olan Zeyyat Aygün cenazesi öğlen namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi
31 Oca 2023 - 14:12- Asayiş Güncelleme: 31 Oca 2023 - 14:13
Yatağında kalp krizi geçiren adam yaşamını yitirdi
İzmit'te yaşayan 58 yaşındaki Zeyyat Aygün evindeki yatağında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.