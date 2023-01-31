Yatağında kalp krizi geçiren adam yaşamını yitirdi



İzmit Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesindeki evinde Zeyyat Aygün (58) yatağında kalp krizi geçirdi. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Zeyyat Aygün'ün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekar ve işçi emeklisi olan Zeyyat Aygün cenazesi öğlen namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi