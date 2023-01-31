Kar bekleniyor!

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile yağmur ve sağanak, Edirne, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ 3°C, 5°C

Çok bulutlu

EDİRNE 2°C, 4°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

İSTANBUL 2°C, 6°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 0°C, 2°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 2°C, 10°C

Çok bulutlu

İZMİR 3°C, 11°C

Çok bulutlu

MANİSA 1°C, 9°C

Çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 10°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -3°C, 3°C

Çok bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 6°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C

Çok bulutlu

KONYA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -3°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT -1°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -11°C, -3°C

Çok bulutlu, yarın kar yağışlı

KARS -13°C, -1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -2°C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN -7°C, 2°C

Çok bulutlu, yarın kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.

GAZİANTEP 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu

SİİRT 0°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 5°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu